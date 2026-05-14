Max Henríquez lanza mensaje de advertencia para Colombia: “Llegan los aguaceros”

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales en el país y señaló que los días secos serían interrumpidos por una serie de lluvias.

El país entre nubes y aguaceros: así estará el clima en Colombia en las próximas 24 horas

La advertencia del climatólogo se refiere a las precipitaciones que se presentarían en el país a pesar de las altas temperaturas que se han presentado en la región.

Calorazos en la Región Caribe colombiana de nuevo, pero han comenzado unos aguaceros en Sucre y Córdoba pic.twitter.com/Oozav0ZoFg — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 14, 2026

“Llegan, llegan los aguaceros. A romper la racha de días calurosos, tanto en el Caribe, como en la Costa pacífica colombiana”, señala el meteorólogo.

Frente a las altas temperaturas que se han presentado en gran parte del Caribe colombiano, el experto señaló cómo se encontraban las principales ciudades de la región.

“Los calores de hoy en el Caribe colombiano: Barranquilla Tmax = 36 ºC, Sensación térmica = 43 ºC; Montería 36º / 42 ºC; Riohacha 36º / 39 ºC; Sta Marta 34º / 41 ºC; Cartagena 33º / 41 ºC; Valledupar 36º / 41 ºC; Sincelejo 33º / 40 ºC” destacó Henríquez.

Recomendaciones para las lluvias que se pueden presentar en el país:

Prestar atención a los niveles de los ríos.

Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.

No realizar quemas de basura en zonas boscosas.

Reportar los incendios que se presenten.

No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.

Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.

Estar atento a las predicciones del clima.

Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.

Se contaría con varias con varias lluvias en el país. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pronóstico del Ideam para las próximas horas

Por medio de su más reciente reporte, el Ideam señaló que para la tarde y noche de hoy jueves se estiman precipitaciones con posibles descargas eléctricas, en áreas del sur de La Guajira, norte de Magdalena, Cesar, sur de Atlántico, norte de Bolívar, Córdoba, Antioquia, occidente de Norte de Santander, oriente y sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, occidente de Casanare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

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“En el resto del país, incluido San Andrés, Providencia y Santa Catalina, prevalecerán las condiciones secas con cielo entre despejado y parcialmente nublado, posibilidad de elevadas temperaturas del aire”, señala el Ideam.