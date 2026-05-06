Producción de café sigue cayendo en Colombia, aunque abril da señales de recuperación

La producción de café en Colombia continúa mostrando un retroceso frente al año pasado, aunque las cifras de abril empiezan a reflejar el inicio de la cosecha del primer semestre.

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Así lo señaló Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), al presentar el más reciente balance del sector, en medio de un panorama marcado por las lluvias y la desaceleración en el volumen exportador.

Durante abril de 2026, el país produjo 697.000 sacos de café, una cifra prácticamente estable frente a los 703.000 sacos registrados en abril de 2025, lo que representa una variación de apenas un -1 %.

Según explicó Bahamón, este comportamiento muestra que la cosecha empieza a moverse, aunque todavía con retrasos asociados a las condiciones climáticas, especialmente en regiones del sur del país donde la maduración del fruto se ha visto afectada.

“Esperamos que en mayo, particularmente durante la segunda quincena, comience a reflejarse con mayor claridad la salida de la cosecha”, señaló el dirigente cafetero.

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Sin embargo, el panorama acumulado sigue siendo retador. Entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción nacional alcanzó 12,4 millones de sacos, frente a 14,9 millones del periodo anterior, lo que equivale a una caída de un 17 %.

La Federación espera una mayor salida de cosecha durante mayo. Foto: Colprensa

La reducción también se refleja en el año cafetero. En lo corrido del año cafetero, Colombia produjo 6,9 millones de sacos, mientras que en el mismo ciclo anterior la cifra había llegado a 9,3 millones, mostrando una disminución de un 26 %.

El menor volumen disponible ya empieza a impactar el comercio exterior. En abril, las exportaciones cafeteras fueron de 682.000 sacos, por debajo de los 802.000 exportados en el mismo mes de 2025, una reducción de un 15 %.

En los últimos 12 meses, los despachos internacionales sumaron 11,9 millones de sacos, con una caída de un 7 % frente al periodo anterior.

A pesar de esa desaceleración, la Federación Nacional de Cafeteros mantuvo una participación relevante dentro del mercado exportador. Según Bahamón, la entidad exportó 2,5 millones de sacos en los últimos 12 meses, lo que representó un crecimiento de un 5 % y una participación de un 21,1 % sobre el total exportado.

Las importaciones de café alcanzaron 1,35 millones de sacos durante el último año, mientras que el consumo interno se ubicó en 2,3 millones de sacos, cifras que reflejan el peso que sigue teniendo el mercado local dentro de la dinámica cafetera nacional.

Aunque el sector enfrenta menores volúmenes de producción, el comportamiento de abril es interpretado por la Federación como una señal de estabilización en el arranque de la cosecha.

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El desempeño de mayo y junio será clave para determinar si la recuperación logra compensar parte de las pérdidas acumuladas durante el ciclo cafetero.

El café colombiano enfrenta el reto de sostener su oferta y mantener competitividad internacional, mientras miles de productores siguen dependiendo del comportamiento de la cosecha para proteger sus ingresos.