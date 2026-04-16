Invima advierte sobre venta fraudulenta de café con registros sanitarios falsos en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de la Dirección de Alimentos y Bebidas, emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que advierte sobre la venta fraudulenta de un producto de café identificado por la entidad.

La mercancía, identificada como ‘Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten’, ha sido señalada por la entidad por presentar registros sanitarios falsos, por lo que no cuenta con las autorizaciones necesarias y correspondientes para su comercialización en Colombia.

Invima anunció nueva alerta sanitaria por medicamentos comercializados de manera fraudulenta

Dentro de la investigación realizada por la entidad, el producto de café ha sido distribuido en múltiples sectores del país, siendo ofrecido de manera engañosa, entre ellos mediante notificaciones y registros sanitarios que no han sido asignados por el Invima. Estos hechos fueron registrados por medio de acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), junto con múltiples denuncias recibidas de ciudadanos que han expresado su malestar por el producto.

Imagen de producto de café fraudulento Foto: Invima - API

Adicionalmente, se ha registrado que la venta de este café ha sido promocionada en distintas plataformas virtuales y redes sociales. El Invima señala que este producto es presentado como un suplemento alimenticio que ayuda en múltiples propiedades para la salud, entre ellas la reducción del colesterol, mejoras para el sistema inmunológico y el tratamiento de afecciones gastrointestinales, lo cual se encuentra prohibido para alimentos y bebidas en Colombia.

Recomendaciones del Invima

Es a raíz de estos hechos que el Invima reitera a los ciudadanos que no consuman este producto, ya que confirma que no se encuentra autorizado como alimento, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico, por lo que representa un riesgo para la salud de los colombianos. Adicionalmente, recomienda consultar de manera constante los canales oficiales de la entidad ante este tipo de alertas sanitarias.

“Este es un alimento fraudulento, no lo consuma, no lo comercialice. En caso de encontrarlo, por favor, notifíquenos para hacer las acciones correspondientes”, menciona Alba Jiménez, directora de Alimentos y Bebidas del Invima.

Adicionalmente, el Invima ordena tanto a los distribuidores como a los comercializadores que no distribuyan ni vendan el producto ‘Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten’ en distintos puntos del país, ya que, en caso de continuar con su comercialización, se aplicarán las medidas correspondientes ante el incumplimiento de la normatividad.

“El Invima continúa trabajando por la protección de la salud de los colombianos, fortaleciendo las acciones de vigilancia y control sobre productos que puedan representar un riesgo para la población”, comentó la entidad.