Invima lanza alerta por popular suero facial que promete rejuvenecer la piel

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre el ingreso y comercialización ilegal en Colombia del producto SNOIL™ SKIN NATURAL REJUVENATION OIL.

Invima alerta por falsificación de Electrolit en Colombia: reportó irregularidades en los envases, el sabor y color

Según la entidad, este producto se comercializa a través de páginas web y redes sociales, con descripciones que alegan supuestas propiedades terapéuticas para tratamientos relacionados con la piel; lo que no sabían los usuarios es que este aceite no contaba con el aval de las autoridades de salud.

El producto mencionado no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal. Esta situación implica que el aceite no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad o eficacia, lo que representa un riesgo para los consumidores al incumplir el Decreto 677 de 1995.

El Invima señaló que estas ofertas suelen generar expectativas falsas sobre la naturaleza y origen de los productos mediante propiedades no autorizadas.

Medidas de prevención para la ciudadanía

La autoridad sanitaria insta a la población a verificar el número de registro sanitario de cualquier producto antes de su uso. Esta comprobación se puede realizar a través del sitio web oficial del Invima, ingresando el nombre del producto o su principio activo.

Invima emite alerta por comercialización ilegal de aceite facial sin registro sanitario. Foto: Getty Images

Para quienes ya han adquirido el aceite, el instituto recomienda suspender su uso de forma inmediata. Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través de los canales de farmacovigilancia del Invima.

Asimismo, se solicita informar a los entes de salud territorial sobre los lugares o canales digitales donde se distribuya este artículo fraudulento.

Acciones de vigilancia y control territorial

El Invima también extendió directrices a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para intensificar las actividades de inspección y control en establecimientos físicos y canales web. Las autoridades locales están facultadas para tomar medidas sanitarias y gestionar la destrucción del producto en caso de ser hallado.

Por su parte, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los profesionales del sector deben indicar la suspensión del uso a los pacientes que lo consuman. Absténganse de distribuir y comercializar este producto, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

Finalmente, la Red Nacional de Farmacovigilancia ha iniciado una búsqueda activa para detectar posibles reacciones adversas vinculadas a este aceite, con el fin de consolidar los reportes de seguridad y proteger la salud pública.