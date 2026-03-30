Invima alerta por falsificación de Electrolit en Colombia: reportó irregularidades en los envases, el sabor y color

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Electrolit en Colombia, un producto de uso común para la rehidratación oral cuya comercialización ilegal representa riesgos para la salud de los consumidores.

Invima alerta por comercialización fraudulenta de alimento en polvo

De acuerdo con la entidad, la alerta se originó a partir de una denuncia y fue confirmada por el titular del registro sanitario, Laboratorios Pisa S.A. de C.V., que identificó inconsistencias en varios lotes del producto en su presentación de 625 mililitros. Estos estarían circulando en el país con características diferentes a las del producto original.

“Se han identificado productos falsificados con inconsistencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad. Incluso, en algunos casos, el contenido no corresponde a lo que indica el envase, lo que evidencia una adulteración que puede generar riesgos para la salud”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Entre los casos identificados se encuentra el lote M24N339, correspondiente originalmente a sabor maracuyá, que ha sido hallado en el mercado como fresa-kiwi; el lote M24G354, que siendo de fresa aparece como mora azul; y el lote M24S323, también de maracuyá, que ha sido distribuido como Jamaica.

Asimismo, se han detectado otras inconsistencias como en el lote M24T302, originalmente de fresa, que figura como fresa-kiwi, y el lote M24T472, cuya presentación oficial es de uva, pero que ha sido encontrado en una versión falsificada con sabor a ponche de frutas.

El Invima también reportó irregularidades en los envases. Entre estas se incluyen anomalías en los puntos de sellado, tapas con acabados distintos a los originales y sellos de seguridad con cortes irregulares o desprendimientos no uniformes.

“También se han detectado otros signos de alerta como la presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la calidad de impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores no definidos”, dice el comunicado del Invima.

La entidad advirtió que estos productos son considerados fraudulentos conforme a la normatividad sanitaria vigente, por lo que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

Además, indicó que se desconoce su composición real, así como las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados, lo que incrementa el riesgo de posibles efectos adversos en quienes los consuman.

“El Instituto recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto con las características descritas, verificar siempre el registro sanitario antes de su consumo y consultar la autenticidad de los productos a través de los canales oficiales. Asimismo, en caso de estar consumiendo este producto, se recomienda suspender de inmediato su uso y reportar cualquier evento adverso o información sobre su comercialización a las autoridades sanitarias competentes”, dice la entidad.

Finalmente, el Invima hizo un llamado a las entidades territoriales de salud, prestadores de servicios y establecimientos comerciales para reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, con el objetivo de evitar la distribución y comercialización de estos productos falsificados en el país.