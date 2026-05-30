Riesgo para la salud: Invima advierte sobre alcohol antiséptico sin autorización sanitaria

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto Alcohol Antiséptico marca Aseptic, el cual está siendo publicitado y distribuido en Colombia, específicamente en la ciudad de Barranquilla.

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Según informó la entidad, este producto no cuenta con un registro sanitario vigente emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, por lo que su comercialización en el territorio nacional es ilegal y se considera un producto fraudulento.

Alcohol antiséptico sin autorización sanitaria. Foto: Invima

De acuerdo con la información suministrada por el Invima, el etiquetado del producto hace referencia a la Resolución No. 2020012824 del 2 de abril de 2020 como autorización sanitaria. Sin embargo, dicha autorización ya no se encuentra vigente.

La entidad explicó que el artículo 1 del Decreto 1148 de 2020 estableció medidas transitorias para atender la emergencia sanitaria por covid-19, las cuales tenían vigencia únicamente mientras durara dicha emergencia declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. En consecuencia, al finalizar oficialmente la emergencia sanitaria el 30 de junio de 2022, estas autorizaciones perdieron validez.

Por esta razón, los alcoholes antisépticos que actualmente se comercializan en Colombia deben contar obligatoriamente con el respectivo registro sanitario expedido por el Invima y cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 677 de 1995.

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El Invima advirtió que el producto marca Aseptic no cumple con la normatividad vigente, por lo que no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Alcohol antiséptico sin autorización sanitaria. Foto: Invima

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