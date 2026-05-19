El Invima alertó sobre la comercialización fraudulenta de parches para “bajar de peso” que se venden en redes sociales y plataformas digitales sin autorización en Colombia.

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Promesas engañosas bajo la lupa sanitaria

La entidad también recordó que muchos productos comercializados como “milagrosos” para adelgazar suelen promover expectativas engañosas sobre sus supuestos beneficios.

En este caso, se trata de unos parches promocionados para adelgazar bajo el nombre GLP-1 PATCHES (LUMESSA).

El organismo sanitario reiteró que los medicamentos relacionados con análogos del GLP-1 solo deben ser utilizados bajo supervisión médica y mediante canales autorizados.

William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia del Invima, pidió a la ciudadanía no adquirir productos sin registro sanitario, especialmente aquellos que prometen pérdidas rápidas de peso.

Además, insistió en la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier medicamento, suplemento o tratamiento antes de consumirlo.

La autoridad sanitaria recomendó suspender inmediatamente el uso de estos parches en caso de estar utilizándolos y reportar cualquier reacción adversa relacionada con su consumo.

También solicitó a los ciudadanos informar a las autoridades sobre lugares físicos o canales digitales donde se estén comercializando estos productos.

Esta no es la primera vez que el Invima advierte sobre productos fraudulentos relacionados con la pérdida de peso.

El Invima reiteró que cualquier medicamento, suplemento dietario o producto para adelgazar debe contar con registro sanitario vigente y recomendó a los consumidores consultar siempre la base oficial de registros antes de comprar o utilizar este tipo de productos.

El Invima alertó sobre la comercialización fraudulenta de parches para “bajar de peso” que se venden en redes sociales y plataformas digitales sin autorización en Colombia.

#BoletínDeprensa

El Invima informa sobre la comercialización ilegal de los parches GLP-1 PATCHES (LUMESSA), promocionados en internet como método para bajar de peso sin registro sanitario en Colombia. pic.twitter.com/Xr3FGQC8vg — Invima (@invimacolombia) May 19, 2026

Los productos prometen pérdida de peso rápida, pero no cuentan con aval sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de unos parches promocionados para adelgazar bajo el nombre GLP-1 PATCHES (LUMESSA).

Es un producto que no cuenta con registro sanitario en Colombia y cuya venta es considerada ilegal por la autoridad sanitaria.

Según la entidad, estos parches están siendo ofrecidos principalmente a través de páginas web, redes sociales y cadenas de mensajería, donde se publicitan como una alternativa para el control de peso.

Sin embargo, el Invima advirtió que el producto no ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia.

Por esto, representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

La alerta sanitaria No. 116 de 2026, emitida el 30 de abril en Bogotá, señala que el producto “GLP-1 PATCHES (LUMESSA)” no está amparado por ningún registro sanitario expedido por la autoridad competente.

Por esta razón, su comercialización infringe la normatividad colombiana, especialmente lo establecido en el Decreto 677 de 1995.

El Invima explicó que los productos fraudulentos representan un peligro porque no existe certeza sobre su composición real, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte.

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Esto significa que quienes los consumen desconocen qué sustancias están ingresando a su organismo y cuáles podrían ser sus efectos adversos.