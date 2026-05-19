La Clínica Shaio realizó exitosamente el primer trasplante de riñón asistido por cirugía robótica en Colombia, utilizando el sistema Da Vinci Surgical System en un procedimiento de alta complejidad que representa un avance histórico para la medicina del país.

Colombia entra a la cirugía robótica: el HIC realiza la primera intervención

Un avance que transforma la cirugía de trasplantes

La cirugía estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario altamente especializado y entrenado en cirugía robótica.

Con esto se consolida un nuevo referente para el sistema de salud colombiano y para el desarrollo de intervenciones mínimamente invasivas de alta precisión.

La incorporación de asistencia robótica en cirugías de trasplante representa una evolución significativa en la medicina moderna.

Gracias a la tecnología del sistema Da Vinci, los especialistas pueden realizar procedimientos con mayor precisión quirúrgica, mejor visualización anatómica y movimientos de alta exactitud.

Estos avances pueden traducirse en importantes beneficios clínicos para los pacientes, entre ellos:

Menor sangrado durante la cirugía.

Reducción del trauma quirúrgico.

Disminución del riesgo de complicaciones.

Recuperaciones más rápidas.

Menores tiempos de hospitalización.

Aunque la tecnología robótica juega un papel fundamental, los especialistas enfatizan que el robot no reemplaza al cirujano.

Por el contrario, funciona como una extensión de sus capacidades y experiencia médica.

“(...)La cirugía robótica es un aliado que amplifica la precisión del cirujano, mejora el control durante el procedimiento y nos permite ofrecer intervenciones cada vez más seguras y menos invasivas para los pacientes”, explicó el equipo médico de la Clínica Shaio.

La Clínica Shaio realizó con éxito el primer trasplante renal asistido por tecnología robótica Da Vinci en Colombia. Foto: Foto: @LaGranNoticia

Colombia avanza hacia estándares internacionales

Para el doctor Gilberto Mejía, este procedimiento representa un antes y un después para la medicina nacional.

“Este procedimiento marca un antes y un después para la cirugía de trasplantes en Colombia y demuestra que el país está preparado para liderar el desarrollo de medicina de alta complejidad con estándares internacionales.

Este logro cobra aún más relevancia en un contexto global donde los sistemas de salud buscan tecnologías capaces de optimizar los desenlaces clínicos y mejorar la eficiencia hospitalaria.

Con 70 años de trayectoria, la Clínica Shaio ha consolidado un modelo de atención altamente especializado.

Está enfocado en investigación, excelencia médica e incorporación de tecnologías de vanguardia para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, vasculares y de trasplante.

La institución continúa fortaleciendo su apuesta por integrar conocimiento científico, talento humano y tecnología avanzada, con el propósito de transformar vidas a través de la medicina.

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Este es el primero de muchos avances que seguirán transformando la manera como se están tratando las enfermedades de alta complejodad en el país.

“El compromiso de la institución es continuar incorporando tecnología al servicio de la vida, siempre de la mano del conocimiento médico y del cuidado humanizado de los pacientes”, concluyó el doctor Gilberto Mejía.