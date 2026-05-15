Vacunas y envejecimiento: el desafío que preocupa a expertos en salud ante la inmunosenescencia

“Estamos aumentando la expectativa de vida muy rápido en América Latina”, así lo manifestó el doctor Robinson Cuadros, geriatra y especialista en envejecimiento, quien ha hecho un llamado a la necesidad de que los adultos mayores sean tenidos en cuenta en los esquemas de vacunación en los países, al ser uno de los grupos vulnerables ante las enfermedades.

En el Seminario de la Inmunización en América Latina, que se llevó a cabo en São Paulo, Brasil, se habló sobre cómo la expectativa de vida en la región ha aumentado rápidamente en las últimas décadas debido a las bajas tasas de natalidad. Se destacó que los adultos mayores necesitan mejorar su sistema inmunológico, ya que este se debilita con la edad.

Según Cuadros, el panorama actual es que, en promedio, las personas viven cerca de 77 años; las mujeres alcanzan incluso los 82 años, mientras los hombres rondan los 74, y si bien ese cambio demográfico representa un avance social y médico, también trae consigo nuevos retos sanitarios en torno a la cobertura y acceso en vacunación.

Y es que las cifras no mienten; la Cepal en su informe sobre envejecimiento y tendencias demográficas evidencia cómo en menos de una década, la población de 60 años y más superará en tamaño a todos los grupos etarios en la región, con proyecciones que estiman 121 millones de adultos mayores para 2030 y 234 millones para 2060.

Ahora, las miradas están centradas en cuidar a las personas de la tercera edad y para ello se necesitan planes de acceso y cobertura que, además de tener en cuenta a la infancia, incluyan cada vez más a los mayores.

El más reciente estudio de Americas Health Foundation detalla que “es necesario implementar un programa de vacunación de por vida. La vacunación a cualquier edad se asocia con una reducción de la incidencia de enfermedades prevenibles”.

Cuadros, quien también es presidente del Comité Latinoamericano y Caribeño (Comlat), señaló en conversación con SEMANA que “el gran interrogante ahora es cómo queremos llegar a los 90, a los 100 o incluso a los 110 años”.

“El sistema inmune también envejece”

A medida que el cuerpo envejece, aparecen las enfermedades y el organismo se vuelve menos eficiente para poder combatir virus, bacterias y otras infecciones. Hipertensión, cardiopatías, colesterol o diabetes aumentan el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte, pero si a eso se suma una pobre barrera de inmunización, el cuadro es más complejo para los adultos mayores.

“El sistema inmune también envejece”, aseguró Cuadros, y por eso centra su foco de atención en la inmunosenescencia, que consiste en el deterioro progresivo y natural del sistema inmunológico asociado al envejecimiento.

“Las células van cambiando y ya no responden igual en ese proceso de envejecimiento y cómo tenemos que entrenarlas para que no haya una complicación”, explicó el geriatra, quien también relacionó la inmunosenescencia con la inmunobiografía.

Las miradas están centradas en cuidar a las personas de la tercera edad y para ello se necesitan planes de acceso y cobertura en vacunas. Foto: Anke Thomass - stock.adobe.com

“Es cómo preparaste tu sistema inmune desde que estabas en el vientre materno y por eso hay vacunas especializadas para las maternas, en la infancia, en la adolescencia y cómo ahora que llegas al postre de la vida lo disfrutas con un sistema inmunológico fuerte, en donde la nutrición, el ejercicio y las vacunas juegan un papel fundamental”, indicó.

El reto sanitario: las enfermedades respiratorias

La falta de inmunización en adultos mayores por desconocimiento o esquemas incompletos genera una carga significativa en los sistemas de salud. Y es que varios expertos, invitados al seminario, recalcaron que en vacunación y salud pública América Latina todavía mantiene importantes brechas de cobertura en inmunización para la población adulta, más aún cuando, a pesar de tener enfermedades de base, el virus sincitial respiratorio (VRS), la influenza o el neumococo pueden desencadenar efectos negativos.

Hoy la discusión sanitaria comienza a girar hacia la necesidad de construir esquemas de vacunación a lo largo de toda la vida. El VRS es una de las principales causas de hospitalización y muerte en mayores de 60 años.

“El sistema inmune también envejece”, aseguró Robinson Cuadros, y por eso centra su foco de atención en la inmunosenescencia. (Photo by Francisco Canedo/Xinhua via Getty Images) Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“Hay muchos tipos de virus que pueden generar síntomas respiratorios, pero como geriatra hay tres a los que les tengo miedo: SARS-CoV-2, influenza y el virus sincitial respiratorio, y este último está muy estudiado en los niños, pero en personas mayores genera una respuesta inflamatoria que descompensa cualquier enfermedad previa”, afirmó Cuadros.

Razón por la que la vacunación en adultos mayores para el VRS busca compensar parte de ese deterioro inmunológico: “No solo es un problema respiratorio, puede dejar secuelas y acá es donde tenemos que prevenir”, sostuvo.

El inmunofitness: “No es tenerle miedo a la vejez”

El especialista puso sobre la mesa una cifra que refleja el fenómeno de cómo el envejecimiento se está acelerando: solo en Colombia ya se registran cerca de 24.000 personas mayores de 100 años, algo impensable hace apenas unas décadas.

Y por eso, ante la radiografía de la población que dentro de unos años llegará a la edad de los 60, la recomendación de Cuadros es comenzar a prepararse no solo con los esquemas de vacunación, sino también con ejercicio y nutrición.

“Ya está claro que vamos a romper la barrera de los 90 o 100 años y aquí necesitamos un cambio de lenguaje: no es tenerle miedo a la vejez, sino cómo nos preparamos para disfrutarla con adecuada nutrición, vacunación y propósito; nos va a permitir cumplir ese ideal”, aseguró el experto como una de las herramientas más importantes para enfrentar el nuevo mapa sanitario del continente.