Bogotá intensificó durante mayo de 2026 su estrategia de vacunación gratuita con el objetivo de aumentar las coberturas de inmunización y evitar brotes de enfermedades prevenibles. La Secretaría Distrital de Salud lanzó una nueva campaña masiva dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores y población priorizada para completar esquemas pendientes en más de 200 puntos habilitados en toda la ciudad.

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La administración distrital explicó que las jornadas se desarrollan en centros de salud, IPS, parques, centros comerciales, plazas y otros espacios de alta afluencia, buscando facilitar el acceso gratuito a las vacunas contempladas dentro del Programa Ampliado de Inmunización. Además, diariamente se publican actualizaciones sobre puntos habilitados y horarios de atención.

La nueva campaña fue presentada oficialmente el lunes bajo el lema “No hay partido sin el esquema completo”, mensaje con el que el Distrito busca incentivar la vacunación contra enfermedades como el virus del papiloma humano (VPH), influenza, fiebre amarilla, sarampión, hepatitis B, poliomielitis, difteria y tétanos en la previa al Campeonato Mundial de Fútbol, donde Colombia hará presencia.

Según informó la Secretaría Distrital de Salud, una de las prioridades actuales es fortalecer la aplicación de la vacuna contra el VPH en niñas y niños entre los 9 y 17 años, debido a que este biológico ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer asociados al virus. La entidad también resaltó la importancia de completar esquemas como la vacuna pentavalente y la triple viral, utilizadas para proteger contra múltiples enfermedades potencialmente graves.

Las autoridades sanitarias también hicieron énfasis en la vacunación contra la influenza, especialmente ante el aumento de enfermedades respiratorias asociado a la temporada de lluvias y al pico respiratorio que atraviesa la capital. Semanas atrás, Bogotá confirmó la disponibilidad de 610.000 dosis contra influenza, distribuidas entre población adulta y pediátrica.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, del total de vacunas habilitadas para influenza, 400.000 dosis están destinadas a adultos y 210.000 a población infantil, priorizando personas con factores de riesgo, adultos mayores, menores de edad y ciudadanos con enfermedades crónicas.

Bogotá promueve diversas jornadas de vacunación para fortalecer la protección en salud pública. Foto: Getty Images

La estrategia de vacunación gratuita no se limita únicamente a jornadas especiales. Desde comienzos de 2026, el Distrito ha mantenido campañas permanentes de inmunización en distintos puntos de Bogotá para facilitar que los ciudadanos inicien, continúen o completen sus esquemas.

Además de las vacunas tradicionales del esquema regular, Bogotá mantiene activos puntos de inmunización contra COVID-19. La Secretaría de Salud recordó recientemente que el virus “no se ha ido” y reiteró el llamado a mantener esquemas completos para reducir riesgos de hospitalización y fallecimiento.