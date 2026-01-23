Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) anunció la realización de la ‘Vacunatón Nocturna’ este viernes 23 de enero y la Primera Jornada Nacional de Vacunación el sábado 24 de enero de 2026, con el objetivo de reforzar los esquemas de inmunización de niñas, niños y adolescentes antes del inicio del calendario escolar en Bogotá.

De acuerdo con la entidad, el programa distrital de vacunación cuenta con 22 vacunas que protegen contra más de 27 enfermedades. Estas estarán disponibles de manera gratuita en más de 200 puntos habilitados en diferentes localidades de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso de las familias.

Empleo, nutrición y comunidad: la nueva apuesta de Carulla en Bogotá

La ‘Vacunatón Nocturna’ del viernes 23 de enero se llevará a cabo entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., mientras que el sábado 24 de enero la jornada iniciará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 4:00 p. m.

Según la Secretaría, estos horarios buscan ofrecer mayor flexibilidad y evitar que niñas, niños y adolescentes se queden sin recibir las vacunas correspondientes.

Vacunación en Bogotá Foto: Secretaría de Salud

El subsecretario de Salud Pública de la SDS, Julián Fernández, señaló que “vacunarse es cuidar a los niños y niñas menores de 6 años, es proteger la primera infancia, es cuidar a las gestantes, es acompañar a las familias y también es pensar en quienes amamos: nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres”.

Entre las metas trazadas para este año se encuentra la inmunización de más de 96.000 niñas y niños de 9 años contra el cáncer causado por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Durante 2025, el Distrito reportó la vacunación de 44.214 menores de esa edad, cifra que, según la SDS, requiere ser incrementada.

El subsecretario también hizo un llamado a los adolescentes para que promuevan la vacunación en sus entornos familiares, al indicar que “sabemos que a partir de los 14 años empieza una etapa de mayor autonomía, de tomar decisiones, de influir en otros”.

Los puntos y ubicaciones pueden ser consultados en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Salud (consultados aquí).