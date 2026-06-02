Bogotá mantiene activas las alertas epidemiológicas frente al aumento de casos de sarampión reportados en diferentes países del continente. Aunque la capital colombiana no registra transmisión local de la enfermedad, se decidió fortalecer las estrategias de vacunación y vigilancia para evitar posibles contagios importados.

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Por ello, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que durante 2026 se reforzó la vacunación contra el sarampión en Bogotá como parte del plan de prevención de casos. Según información oficial del Distrito, la ciudad mantiene vigilancia intensificada y jornadas permanentes de inmunización para reducir riesgos de propagación de la enfermedad.

La Alcaldía recuerda que hay una alerta epidemiológica por sarampión, en especial, en los países que son sede del Mundial de Fútbol (Estados Unidos, Canadá y México), lo que hace urgente la movilización por la vacunación para estar protegidos contra esta enfermedad.

La inmunización no solo protege al individuo, sino a toda la comunidad frente al sarampión. Foto: Getty Images

Según datos entregados por el Distrito, la ciudad ha vacunado con primeras dosis de triple viral a 20.119 niños y niñas de un año y con refuerzo a 19.332 niños y niñas de 18 meses, con corte al mes de mayo. Sin embargo, aún faltan 4.046 niños y niñas por recibir la primera dosis y 4.883 para completar el refuerzo para avanzar hacia una cobertura que continúe salvando vidas.

Por esta razón, se amplió la disponibilidad de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola para menores de edad y viajeros en más de 200 puntos fijos de vacunación distribuidos en hospitales, IPS, centros de salud, parques, plazas y centros comerciales. Además, las jornadas itinerantes se actualizan diariamente mediante canales oficiales del Distrito.

El sarampión es considerado una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que una disminución en las coberturas de vacunación puede facilitar la aparición de brotes, especialmente en zonas con alta movilidad internacional. La enfermedad se transmite por vía aérea y puede generar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte en pacientes vulnerables.

Se fortalece el sistema de vacunación contra el sarampión en Bogotá. Foto: Foto: Cortesía Gobernación del Valle

La vacuna tiene una efectividad cercana al 95 % después de la aplicación completa del esquema. Expertos en salud pública sostienen que mantener coberturas superiores al 93 % es clave para evitar brotes comunitarios.

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a padres de familia y ciudadanos para verificar los esquemas de vacunación y acudir a los puntos habilitados en caso de tener dosis pendientes. La Secretaría de Salud sostuvo que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir nuevos casos y evitar escenarios de transmisión sostenida en la capital del país.