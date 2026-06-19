Colombia activó una nueva estrategia para proteger a los niños más pequeños frente al sarampión y la rubéola.

Se trata de la llamada Dosis Cero, una aplicación adicional de la vacuna que busca reforzar las defensas de los bebés durante una etapa en la que todavía son más vulnerables.

la vacuna que recibirán bebés desde los 6 meses ante la alerta por sarampión

La dosis que protegerá a los bebés más pequeños

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que esta medida será implementada temporalmente en todo el país para niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad.

El objetivo es el de reducir el riesgo de importación y circulación del virus.

La decisión se toma ante el aumento de casos de sarampión registrado en países como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Bolivia.

Una situación que elevó la alerta sanitaria en América.

El escenario cobra mayor importancia por el incremento de los viajes internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento aumentará el movimiento de personas entre diferentes países y, con ello, la posibilidad de ingreso de enfermedades prevenibles.

La Dosis Cero será aplicada a niñas y niños de 6 a 11 meses como una protección adicional contra el sarampión y la rubéola ante el riesgo de nuevos casos en el país. Foto: Getty Images

Así funcionará la nueva estrategia contra el sarampión

La nueva estrategia busca brindar una protección temprana a los bebés antes de que reciban la primera dosis habitual de la vacuna triple viral.

Normalmente, la vacuna que protege contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) se aplica al cumplir el primer año de vida.

Sin embargo, durante los meses previos existe un periodo en el que algunos niños pueden quedar más expuestos.

Según explicó el Ministerio de Salud, aunque los anticuerpos transmitidos por la madre suelen brindar protección durante los primeros meses, esa defensa disminuye cerca de los seis meses de edad.

Por esta razón, la Dosis Cero funcionará como un refuerzo adicional para fortalecer la respuesta inmunológica de los menores mientras llegan a la edad establecida para iniciar el esquema regular.

El Ministerio aclaró que esta aplicación no reemplaza las vacunas programadas dentro del esquema tradicional.

Los niños que reciban la Dosis Cero deberán aplicarse la vacuna SRP al cumplir los 12 meses y completar el refuerzo correspondiente a los 18 meses.

La estrategia prioriza principalmente a los bebés entre los 6 y 11 meses de edad, quienes recibirán esta dosis adicional contra sarampión y rubéola.

También serán convocados menores de 11 años que tengan esquemas de vacunación incompletos y adolescentes entre los 10 y 16 años que estén pendientes de dosis adicionales.

Además, el Ministerio hizo énfasis en la vacunación de viajeros internacionales, especialmente quienes tengan como destino países donde actualmente se reportan casos de sarampión.

#Comunicado | #Minsalud implementará temporalmente la “Dosis Cero” de la vacuna contra sarampión y rubéola (SR) o triple viral (SRP), dirigida a niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad. La medida busca fortalecer la protección de la población infantil frente a estas… pic.twitter.com/HqdVhcy857 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) June 19, 2026

Colombia tendrá una gran vacunatón nacional

Como parte de esta estrategia, el próximo 20 de junio se realizará una jornada nacional de vacunación con más de 3.000 puntos habilitados en diferentes regiones del país.

Durante la jornada estarán disponibles las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con especial atención en la prevención del sarampión y la fiebre amarilla.

El Ministerio informó que también participarán equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud para acercar la vacunación a las comunidades y facilitar el acceso de las familias.

La entidad recordó que las vacunas son gratuitas, seguras y siguen siendo una de las principales herramientas para evitar enfermedades que pueden prevenirse.

Con la implementación de la Dosis Cero y el fortalecimiento de las jornadas nacionales, el Gobierno busca aumentar las coberturas de vacunación y reducir el riesgo de nuevos brotes de sarampión en el país.