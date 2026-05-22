El actual brote de ébola que golpea a África Central volvió a poner al mundo en máxima alerta sanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que las vacunas existentes no son efectivas contra la variante Bundibugyo, responsable de los contagios recientes en la República Democrática del Congo y Uganda.

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También advirtió que una inmunización específica podría tardar entre seis y nueve meses en estar lista para pruebas más amplias en humanos.

La situación preocupa especialmente porque el virus ya ha dejado cientos de casos sospechosos y decenas de fallecidos, mientras los sistemas de salud locales enfrentan enormes limitaciones.

La advertencia de la OMS se produce en medio de un escenario complejo.

A diferencia de anteriores epidemias, este brote no corresponde a la variante Zaire del virus del Ébola, contra la que sí existen vacunas aprobadas, sino a la cepa Bundibugyo, detectada por primera vez en Uganda en 2007 y considerada mucho menos frecuente.

Esa diferencia genética cambió por completo la estrategia de respuesta internacional, pues las herramientas médicas utilizadas en emergencias pasadas no ofrecen garantías suficientes frente al virus que hoy circula en la región.

Investigadores y organismos internacionales aceleran el desarrollo de una vacuna contra la nueva variante del ébola detectada en África Central. Foto: archivo / AP

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La OMS explicó que actualmente hay al menos dos candidatos vacunales en desarrollo.

Uno de ellos utiliza tecnología basada en el virus de la estomatitis vesicular recombinante (rVSV), similar a la empleada en la vacuna Ervebo, usada con éxito durante brotes anteriores.

Sin embargo, los científicos necesitan adaptar la fórmula específicamente para atacar la variante Bundibugyo.

Otra vacuna experimental, desarrollada con apoyo de la Universidad de Oxford y otros centros internacionales, podría avanzar con mayor rapidez.

Este proyecto utiliza una plataforma tecnológica parecida a la empleada durante la pandemia de COVID-19 y podría entrar en pruebas clínicas iniciales en un plazo de entre dos y tres meses.

Aun así, expertos reconocen que los tiempos de aprobación dependerán de la evolución del brote, de la financiación disponible y de la capacidad logística para realizar estudios en zonas afectadas por violencia y desplazamientos.

El brote se desarrolla principalmente en provincias del este de la República Democrática del Congo, una región históricamente afectada por conflictos armados y crisis humanitarias.

La OMS y organizaciones médicas internacionales advirtieron que la inseguridad dificulta el rastreo de contactos, el aislamiento de pacientes y la vigilancia epidemiológica.

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En varias comunidades, además, persiste la desconfianza hacia las autoridades sanitarias, un problema que ya había complicado la contención de epidemias anteriores de ébola.

Aunque el desarrollo de vacunas representa una esperanza, los expertos recalcan que las medidas tradicionales siguen siendo fundamentales para contener la propagación.