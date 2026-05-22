Vacaciones de mitad de año: experta advierte sobre errores en el cuidado de la piel y el cabello por exposición al sol

Con la llegada de la temporada de vacaciones de mitad de año, miles de colombianos se preparan para viajar a destinos de playa, clima cálido y piscinas, lo que incrementa la exposición al sol, el cloro, la sal marina y las altas temperaturas. En este contexto, persisten errores en rutinas de cuidado personal, como la falta de protección del cabello, el uso de productos con componentes agresivos o el desconocimiento de ingredientes que pueden afectar la piel y el cuero cabelludo a largo plazo.

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“Las vacaciones deben ser un momento para disfrutar y cuidarse, no para maltratar la piel o el cabello. Muchas veces las personas invierten en viajes y olvidan que el sol, el mar o la piscina también generan daños importantes si no existe una rutina adecuada de protección e hidratación. Hoy, los consumidores son mucho más conscientes y buscan productos más nobles, con ingredientes naturales y libres de componentes agresivos como los parabenos”, asegura Luisa Chimá, creadora de ‘Kaba’ y ‘D’Luchi’.

Vacaciones de mitad de año dejan débil la piel y el cabello por el sol y el mar. Foto: Getty Images

De acuerdo con la empresaria, algunos de los mitos y verdades del cuidado personal en vacaciones son:

“El cabello no necesita protector solar”: Falso. Así como la piel, “el cabello también se deshidrata por la exposición constante al sol, el salitre y el cloro, lo que puede generar resequedad, pérdida de brillo y alteración del color en cabellos tinturados”. La experta recomienda tratamientos hidratantes con ingredientes naturales que ayuden a restaurar la fibra capilar.

Ante estas prácticas, recomienda mantener hidratación antes, durante y después de la exposición solar, evitar lavados excesivos del cabello y optar por ingredientes naturales como aloe vera y aceites vegetales.

“Hoy, entendemos que el cuidado personal va mucho más allá de la estética. Las personas quieren sentirse bien, cuidar su salud y usar productos que realmente aporten bienestar. Por eso nuestras marcas han evolucionado hacia fórmulas más naturales, conscientes y pensadas para acompañar el estilo de vida real de los consumidores”, añade Luisa Chimá.