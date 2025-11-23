Cuatro razones para ponerle azúcar al shampoo, el truco casero para lograr un cabello más saludable

El cabello es muy importante no solo por la belleza, sino también por las funciones protectoras que cumple para la salud del mismo.

Más que un elemento de estilo, actúa como escudo frente a la radiación solar, contribuye a regular la temperatura y cuida el cuero cabelludo.

Beneficios de agregar azúcar al shampoo. | Foto: 123 RF

El estado del cabello, además, suele dar pistas sobre la salud general: cambios en su textura, brillo o fortaleza pueden revelar desde fallas nutricionales hasta alteraciones hormonales. Por ello, favorecer un crecimiento adecuado es clave para conservar su vigor.

Aunque cada persona tiene un ritmo natural de nacimiento capilar, factores como la herencia, la alimentación, la edad y los cuidados diarios influyen de manera directa en su desarrollo. Cuando crece de forma óptima, suele volverse más resistente, denso y menos vulnerable al daño externo.

Razones para agregarle azúcar al shampoo

En los tratamientos, hay diversos remedios caseros que buscan estimular el crecimiento del cabello de una manera saludable.

Entre ellos, uno de los tratamientos caseros poco conocidos y que llama la atención es añadir azúcar al shampoo, ya que puede ser un aliado para promover un crecimiento más saludable.

Beneficios de agregar azúcar al shampoo

Este ingrediente, que se utiliza en la cocina, resultaría apropiado para brindarle una nutrición saludable al cabello, y estos serían los principales beneficios que se tendrían:

Exfoliación del cuero cabelludo: en la belleza, muchas personas utilizan el azúcar para exfoliar el cuerpo y los labios, pero lo que no se sabía era que este ingrediente tiene la capacidad de limpiar a profundidad el cuero cabelludo, removiendo así las partículas que obstruyen los folículos y controla el exceso de grasa.

Estimulación de la regeneración capilar: el hecho de masajear el cuero cabelludo mientras se lava el cabello estimula la circulación sanguínea y así se propicia el crecimiento. Al hacerlo con azúcar, permite que el cabello crezca fuerte, sano y brillante.

Shampoo con azúcar | Foto: Getty Images

Reducción de la caída del cabello: debido a sus propiedades exfoliantes, el azúcar en el shampoo facilita que se eliminen toxinas y residuos que se acumulan a lo largo del día en el cuero cabelludo y además elimina la grasa innecesaria, lo cual beneficia al cuidado y el crecimiento capilar.

Prevención de la caspa: luego de conseguir una limpieza profunda, la exfoliación con azúcar reduce la acumulación de células muertas sobre el cuero cabelludo y previene la aparición de la caspa y picazón.

Modo de preparación

Para hacer la mezcla solamente se necesita mezclar tres cucharadas de azúcar y añadirla en el shampoo de preferencia.