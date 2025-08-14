Suscribirse

Seis remedios ancestrales que debería utilizar en su champú para recuperar el brillo natural del cabello

Conozca algunos remedios naturales que puede utilizar para acelerar el crecimiento del pelo y fortalecerlo desde la raíz.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 4:02 p. m.
El cuidado del pelo garantiza un cuero cabelludo sano.
El cuidado del pelo garantiza un cuero cabelludo sano. | Foto: Getty Images

Son varios los efectos positivos que puede tener el agregar ciertos productos naturales al champú. Entre ellos se destacan: estimular el crecimiento del cabello al mejor la salud del cuero cabelludo, promover la circulación sanguínea y fortalecer los folículos.

Productos destacados que ayudan al buen estado de cabello:

  1. Aceites esenciales
El cuidado del pelo garantiza un cuero cabelludo sano.
Contexto: ¿Cada cuánto se debe lavar el cabello para mantenerlo largo y brillante?
  1. Jugo de cebolla

Este jugo es rico en azufre, un mineral que fortalece los folículos capilares. Para utilizarlo agregue una cucharada al champú y mezcle bien.

  1. Aloe vera

Este producto natural hidrata el cuero cabelludo y fomenta la regeneración celular. Para utilizarlo extraiga el gel natural y mezcle unas cucharadas en el champú.

Reproducir una planta de aloe vera requiere el uso de técnicas específicas que garantizan el desarrollo saludable de nuevos ejemplares.
Aloe vera. | Foto: Getty Images
  1. Vitamina E

Esta vitamina es antioxidante y mejora la elasticidad del cabello. Para utilizarla, rompa 2-3 cápsulas y mézclelas en tu champú.

  1. Té verde o café para el cabello
  • Té verde: Sus antioxidantes estimulan los folículos y fortalecen el cabello.
  • Café: Puede mejorar la circulación al cuero cabelludo y exfoliar suavemente.
  • Prepara una infusión y añádela al champú en lugar de agua.
  1. Aceite de ricino

Este aceite es rico en ácidos grasos que fortalecen el cabello y estimulan su crecimiento. Añada 1-2 cucharadas al champú y mezcla bien.

Algunas recomendaciones

  • Pruebe primero en un área pequeña del cuero cabelludo para descartar reacciones alérgicas.
  • Complemente con una dieta equilibrada y un buen cuidado capilar para potenciar el efecto.
Contexto: La mascarilla casera que alisa el cabello rizado de forma natural y permanente
Contexto: La mascarilla casera que alisa el cabello rizado de forma natural y permanente

Consejos para el cuidado del cabello

  1. Lave con moderación: Lave su cabello 2-3 veces por semana para evitar eliminar los aceites naturales. Use agua tibia o fría; el agua caliente puede resecar el cuero cabelludo.
  2. Use productos adecuados: Elija champús y acondicionadores según su tipo de cabello (seco, graso, mixto). Opte por fórmulas sin sulfatos, siliconas y parabenos si tienes el cabello delicado.
  3. Cepillado: Use un peine de dientes anchos o cepillos de cerdas naturales. Cepille desde las puntas hacia la raíz para evitar roturas.
  4. Mascarillas naturales: Aplique una mascarilla hidratante una vez por semana. Ingredientes como aloe vera, aceite de coco o aguacate son excelentes opciones.
  5. Aceites naturales: Aceite de argán o coco: Hidratan y reparan las puntas. Aceite de ricino: Estimula el crecimiento.
  6. Hidratación interna: Beba suficiente agua para mantener el cabello hidratado desde adentro.

Hábitos saludables

  1. Reduzca el estrés: Practique meditación, yoga o ejercicios que te relajen. El estrés puede provocar caída del cabello.
  2. Evite químicos agresivos: Minimice el uso de tintes, decolorantes y permanentes.
  3. Corte las puntas regularmente: Realice un despunte cada 6-8 semanas para prevenir las puntas abiertas.

Noticias Destacadas

