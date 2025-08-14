Son varios los efectos positivos que puede tener el agregar ciertos productos naturales al champú. Entre ellos se destacan: estimular el crecimiento del cabello al mejor la salud del cuero cabelludo, promover la circulación sanguínea y fortalecer los folículos.

Productos destacados que ayudan al buen estado de cabello:

Aceites esenciales

Romero: Favorece la circulación y estimula los folículos pilosos.

Favorece la circulación y estimula los folículos pilosos. Menta: Proporciona un efecto refrescante que activa la circulación.

Proporciona un efecto refrescante que activa la circulación. Lavanda: Promueve la salud del cuero cabelludo y combate problemas como la caspa. Agregar de 5 a 10 gotas al champú.

Jugo de cebolla

Este jugo es rico en azufre, un mineral que fortalece los folículos capilares. Para utilizarlo agregue una cucharada al champú y mezcle bien.

Aloe vera

Este producto natural hidrata el cuero cabelludo y fomenta la regeneración celular. Para utilizarlo extraiga el gel natural y mezcle unas cucharadas en el champú.

Aloe vera. | Foto: Getty Images

Vitamina E

Esta vitamina es antioxidante y mejora la elasticidad del cabello. Para utilizarla, rompa 2-3 cápsulas y mézclelas en tu champú.

Té verde o café para el cabello

Té verde: Sus antioxidantes estimulan los folículos y fortalecen el cabello.

Sus antioxidantes estimulan los folículos y fortalecen el cabello. Café: Puede mejorar la circulación al cuero cabelludo y exfoliar suavemente.

Puede mejorar la circulación al cuero cabelludo y exfoliar suavemente. Prepara una infusión y añádela al champú en lugar de agua.

Aceite de ricino

Este aceite es rico en ácidos grasos que fortalecen el cabello y estimulan su crecimiento. Añada 1-2 cucharadas al champú y mezcla bien.

Algunas recomendaciones

Pruebe primero en un área pequeña del cuero cabelludo para descartar reacciones alérgicas.

Complemente con una dieta equilibrada y un buen cuidado capilar para potenciar el efecto.

Consejos para el cuidado del cabello

Lave con moderación: Lave su cabello 2-3 veces por semana para evitar eliminar los aceites naturales. Use agua tibia o fría; el agua caliente puede resecar el cuero cabelludo. Use productos adecuados: Elija champús y acondicionadores según su tipo de cabello (seco, graso, mixto). Opte por fórmulas sin sulfatos, siliconas y parabenos si tienes el cabello delicado. Cepillado: Use un peine de dientes anchos o cepillos de cerdas naturales. Cepille desde las puntas hacia la raíz para evitar roturas. Mascarillas naturales: Aplique una mascarilla hidratante una vez por semana. Ingredientes como aloe vera, aceite de coco o aguacate son excelentes opciones. Aceites naturales: Aceite de argán o coco: Hidratan y reparan las puntas. Aceite de ricino: Estimula el crecimiento. Hidratación interna: Beba suficiente agua para mantener el cabello hidratado desde adentro.

