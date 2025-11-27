Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, muchas comunidades adoptan rituales populares como una forma de cerrar un ciclo con la esperanza de un nuevo comienzo. Estas costumbres combinan tradición, simbolismo y deseo colectivo de renovación.

Entre ellas, hay quienes recomiendan colgar una bolsita con canela en la puerta de entrada en diciembre, un ritual que ha tomado bastante popularidad en redes sociales, ya que son muchos los que confían en esta especia que, generalmente, es uno de esos ingredientes que siempre se tiene en casa.

¿Por qué canela?

Desde hace siglos, se cree que esta especia ayuda a llamar la prosperidad. Por esta razón, en plataformas como TikTok se ha vuelto común encontrar múltiples videos de personas usándola para ponerla en las puertas de entrada de sus casas con el propósito de activar sus poderes y, así, atraer la abundancia.

Por otro lado, hay quienes le atribuyen la capacidad de servir como amuleto de protección, lo que la convierte en un elemento infaltable en el hogar, especialmente en épocas de fin y comienzo de año.

Se realiza el ritual de las dos ramas de canela para el 12 de diciembre, una tradición que atrae buena suerte y armonía al hogar. | Foto: Imagen generada con IA: Grok

Paso a paso para hacer el ritual con canela

De acuerdo con un artículo de la revista Hola de España, se aconseja realizar este ritual el primer día de cada mes, ya que se asocia simbólicamente con los nuevos comienzos.

Metafóricamente, la llegada de un nuevo mes en el calendario representa para muchas personas una oportunidad fresca para iniciar un periodo, una etapa o un proyecto, renovando así la energía y la intención con las que afrontan sus metas.

En este contexto, el primer paso a seguir para realizar este ritual de forma correcta es establecer una intención en voz alta, una práctica que es clave para cualquier tipo de ritual espiritual.

Al tener la intención clara, el segundo paso consiste en llenar una bolsita de tela con unas dos o tres ramas de canela, cerrarla bien con un hilo o cinta y dirigirse a la puerta de entrada de la casa para, posteriormente, colgarla en el marco (puede ser con un ganchito adhesivo).

Se cree que la canela tiene propiedades místicas y medicinales. | Foto: Getty Images

Después de esto, se aconseja renovar esta bolsita con canela cada 30 o 45 días, no solo por el cierre de un ciclo y el inicio de otro, sino para que el aroma siga siendo intenso

Otros beneficios de colgar una bolsa con canela en la puerta