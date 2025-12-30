Diciembre es sinónimo de fiestas, iluminación y encuentros en familia, pero también suele traer un aumento en el consumo de energía en casa. Con las decoraciones navideñas encendidas y los electrodomésticos en uso constante, el recibo de la luz puede incrementarse considerablemente si no se adoptan medidas de ahorro.

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

El electrodoméstico que debería desconectar

Uno de los electrodomésticos que más incrementa la factura de energía es el microondas. Expertos aconsejan desconectar este aparato cuando no se utiliza debido al llamado “consumo fantasma”, ya que incluso apagado sigue usando electricidad solo por permanecer enchufado, especialmente si tiene reloj o pantalla digital. Aunque este gasto es bajo, se acumula con el tiempo y eleva la factura sin que se note.

De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), este consumo invisible puede representar entre el 7% y el 11% de la electricidad del hogar, por lo que identificar y reducir el uso energético de los aparatos en reposo resulta clave para ahorrar a fin de mes.

Usar el microondas de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles. Foto: Getty Images

Además, mantener el microondas siempre conectado implica un mayor riesgo ante picos de tensión o variaciones eléctricas, que pueden provocar fallas internas, cortocircuitos y convertirse en un peligro dentro del hogar, especialmente en regiones donde las tormentas son frecuentes.

A esto se suma la exposición constante a campos electromagnéticos: aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha confirmado efectos negativos para la salud, sí reconoce que hacen falta más estudios sobre sus posibles consecuencias a largo plazo, razón por la cual muchas personas prefieren desenchufarlo cuando no está en uso como medida preventiva.

Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar el consumo fantasma en casa?

Según el blog Endesa, existen diversas formas y métodos muy prácticos y sencillos para evitar o reducir el consumo standby:

Las regletas con interruptor permiten cortar la electricidad de varios aparatos a la vez y son útiles en áreas con dispositivos como televisores, routers o consolas. Algunas incluyen funciones que apagan automáticamente los equipos en standby, evitando el consumo innecesario.

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía