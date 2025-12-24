Nación

Soldado viajó en helicóptero por Antioquia para entregar a su hermano una carta de Navidad tras seis meses sin verse

Para muchos integrantes de la Fuerza Pública, diciembre es uno de los meses más complejos del año.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
Mujer soldado viaja para entregar carta de Navidad a su hermano.
Mujer soldado viaja para entregar carta de Navidad a su hermano. Foto: Noticias RCN/Montaje:Semana

Una misión sencilla en el papel —entregar una carta— se convirtió en un reencuentro familiar en las montañas del occidente antioqueño. Manuela, una mujer que presta servicio militar en un batallón de Medellín, viajó en helicóptero hasta una de las bases más alejadas de Frontino para entregarle a su hermano la carta escrita por su madre.

El destinatario, Juan Daniel, cumplía servicio en una base militar remota y no se veía con su hermana desde hacía seis meses. El viaje incluyó alrededor de una hora en helicóptero por las montañas de Antioquia.

Expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel: “Qué gran soldado”

La madre contó a Noticias RCN algunos fragmentos que escribió para Juan Daniel con el fin de hacerle sentir que, aunque pasarán la Navidad lejos, él siempre estará en su corazón: “Esta es la única Navidad que vamos a pasar separados, pero con la ayuda de Dios siempre te llevo en mi corazón, en mi mente. Te amo un montón, hijo. Dios te bendiga”.

La nota compartida a ese medio también decía: “Estás haciendo un excelente trabajo. Me siento superorgullosa de ti. Del militar que te has convertido. Dios, cuida de ti siempre. Come bien. Recuerda, este es tu humilde hogar. No importa dónde te lleve tu deber”. Y más adelante: “Mi guerrero valiente, mi corazón siempre estará contigo en cada paso que des”.

Nación

Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

Nación

Gobierno nacional confirma continuidad de programas de apoyo financiero para maestrías y doctorados en Colombia; anuncia nueva convocatoria

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Nación

Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Política

Esposa de soldado asesinado tuvo cara a cara con Petro y le dejó desgarrador mensaje: “Yo solo lo esperaba a él”

Política

Soldado colombiano en Israel destapó por qué le dijo “no sea sapo” a Gustavo Petro. La revelación la hizo en SEMANA

Política

“Responsabilizo a Petro si me pasa algo”: soldado colombiano en Israel denunció amenazas de muerte. Esto le dijo a SEMANA

“Hubo fallas en la estrategia militar”: Gobierno reconoce errores que facilitaron ataques en Cauca y Cesar

Para muchos integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, diciembre suele ser uno de los meses más complejos del año. Mientras buena parte del país se reúne para las fiestas de Navidad y fin de año, miles de soldados permanecen en bases militares alejadas de los centros urbanos, cumpliendo turnos operativos que les impiden regresar a casa.

Esa realidad se ha mostrado en distintos hechos recientes. En los últimos días, el país conoció la muerte del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más reconocidas de las Fuerzas Militares, confirmada por el Hospital Militar Central, donde permanecía hospitalizado.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

La institución informó que el alto oficial recibió atención integral y especializada durante su estancia en el centro médico, y destacó su trayectoria dentro del Ejército Nacional y su papel en la modernización de las Fuerzas Militares.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su dolor por la muerte del general en retiro, a quien calificó como “un soldado superior de la patria”, y recordó los años en los que trabajaron juntos en temas de seguridad, tanto en Antioquia como en el ámbito nacional.

Mas de Nación

Mujer soldado viaja para entregar carta de navidad a su hermano.

Soldado viajó en helicóptero por Antioquia para entregar a su hermano una carta de Navidad tras seis meses sin verse

Boletín extraordinario del Volcán Puracé.

Aumenta alerta en Popayán: volcán Puracé emite columnas de ceniza de 500 metros

La Universidad cuenta con distintas becas y apoyos financieros para que los estudiantes puedan iniciar y culminar sus carreras.

Gobierno nacional confirma continuidad de programas de apoyo financiero para maestrías y doctorados en Colombia; anuncia nueva convocatoria

Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El presidente Gustavo Petro.

Petro no aguantó más y respondió a quienes lo acusan “calumniosamente” de producir cocaína: “Casi nadie nos ayuda en el mundo”

Feria de Cali

Feria de Cali 2025: lista de actividades imperdibles en esta edición

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Así quedó la camioneta que usaban los investigadores al momento de ejecutar un operativo contra los grupos de apoyo de alias Marlon, uno de los líderes disidentes de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Lo que dijo MinDefensa tras ataque armado contra policías de la Dijin en el Cauca: un muerto y un herido

Uno de los vehículos cargados con explosivos.

Desactivan cuatro vehículos cargados con explosivos en el Cauca: disidencias iban a atacar nuevamente Buenos Aires

Noticias Destacadas