Soldado viajó en helicóptero por Antioquia para entregar a su hermano una carta de Navidad tras seis meses sin verse

Una misión sencilla en el papel —entregar una carta— se convirtió en un reencuentro familiar en las montañas del occidente antioqueño. Manuela, una mujer que presta servicio militar en un batallón de Medellín, viajó en helicóptero hasta una de las bases más alejadas de Frontino para entregarle a su hermano la carta escrita por su madre.

El destinatario, Juan Daniel, cumplía servicio en una base militar remota y no se veía con su hermana desde hacía seis meses. El viaje incluyó alrededor de una hora en helicóptero por las montañas de Antioquia.

La madre contó a Noticias RCN algunos fragmentos que escribió para Juan Daniel con el fin de hacerle sentir que, aunque pasarán la Navidad lejos, él siempre estará en su corazón: “Esta es la única Navidad que vamos a pasar separados, pero con la ayuda de Dios siempre te llevo en mi corazón, en mi mente. Te amo un montón, hijo. Dios te bendiga”.

La nota compartida a ese medio también decía: “Estás haciendo un excelente trabajo. Me siento superorgullosa de ti. Del militar que te has convertido. Dios, cuida de ti siempre. Come bien. Recuerda, este es tu humilde hogar. No importa dónde te lleve tu deber”. Y más adelante: “Mi guerrero valiente, mi corazón siempre estará contigo en cada paso que des”.

Para muchos integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, diciembre suele ser uno de los meses más complejos del año. Mientras buena parte del país se reúne para las fiestas de Navidad y fin de año, miles de soldados permanecen en bases militares alejadas de los centros urbanos, cumpliendo turnos operativos que les impiden regresar a casa.

Esa realidad se ha mostrado en distintos hechos recientes. En los últimos días, el país conoció la muerte del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más reconocidas de las Fuerzas Militares, confirmada por el Hospital Militar Central, donde permanecía hospitalizado.

La institución informó que el alto oficial recibió atención integral y especializada durante su estancia en el centro médico, y destacó su trayectoria dentro del Ejército Nacional y su papel en la modernización de las Fuerzas Militares.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su dolor por la muerte del general en retiro, a quien calificó como “un soldado superior de la patria”, y recordó los años en los que trabajaron juntos en temas de seguridad, tanto en Antioquia como en el ámbito nacional.