“Hubo fallas en la estrategia militar”: Gobierno reconoce errores que facilitaron ataques en Cauca y Cesar

Como lo reportó SEMANA, el municipio de Buenos Aires en el departamento de Cauca quedó destruido. Las instituciones y el Banco Agrario, como no ocurría en más de dos décadas, se convirtieron en el blanco de grupos criminales, como las disidencias de las Farc.

Los uniformados de la estación de Policía, en el municipio de Buenos Aires, tuvieron que soportar más de siete horas de ataque seguido de esta organización terrorista, que estuvo sentada en una mesa de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro, como parte del proyecto de paz total.

No hubo apoyo por parte de la fuerza pública; esos uniformados se quedaron solos y ahora el propio Gobierno, a través del ministro del interior, Armando Benedetti, reconoce que hubo fallas en la estrategia militar que facilitaron el ataque terrorista en contra de estos policías y de los soldados en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar.

“Como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de Valledupar; eso es importante reconocerlo y que aquí el Gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno que tenemos”, señaló el delegado del Gobierno.

La advertencia la hizo el ministro Benedetti luego del Consejo de Seguridad que se adelantó en la Casa de Nariño y tras la ola de violencia que afecta el país. El jefe de la cartera de gobierno, aseguró que se duplicará la fuerza pública en zonas de conflicto en Colombia; por supuesto, incluye el departamento de Cauca.

“Para satisfacer este problema se va a duplicar lo que está en el Catatumbo y en la zona de Cauca, se va a duplicar el pie de fuerza para que con esto se trate de pasar a la ofensiva y al mismo tiempo se va a aumentar tecnología militar y también se va a evaluar la realidad de los hechos”, explicó el ministro tras el consejo de seguridad en la Casa de Nariño.

El mea culpa que hace el Gobierno ocurre después de reproches y reclamos de autoridades como la Procuraduría, sobre lo que ocurrió en el municipio de Buenos Aires, donde los uniformados tuvieron que soportar la arremetida criminal sin ninguna clase de apoyo, lo que deja en evidencia un problema mayor en la fuerza pública.

El gobierno, aseguró que se duplicará la fuerza pública en zonas de conflicto en Colombia Foto: CAMILO GALVIS-SEMANA

“Durante la visita realizada a este territorio, la Procuraduría constató la grave situación de seguridad que se vive en la zona, especialmente tras los actos terroristas ocurridos el pasado 16 de diciembre, que han generado afectaciones directas a la vida y tranquilidad de la comunidad”, dijo el ministerio público.

El Ministerio Público hizo una grave denuncia sobre falta de control castrense, lo que también, junto a las fallas que advierte el Gobierno Nacional, facilitó la entrada, ataque y salida de las disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, con el resultado que el país conoció: la destrucción de municipios.