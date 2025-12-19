Tras el ataque con explosivos a la unidad militar en Aguachica, Cesar, donde siete soldados del Ejército Nacional murieron y más de 30 terminaron gravemente heridos, SEMANA conoció detalles del perfil criminal de José Sánchez Navarro, alias Wilser, el cabecilla principal del frente Camilo Torres ELN, que estuvo dando las órdenes de este acto de terrorismo.

Se conoció que este sujeto tiene una orden de captura vigente emanada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de la Fiscalía General de la Nación. Además, es explosivista y francotirador de esa guerrilla.

De acuerdo con la información conocida por esta revista y que reposa en documentos de la inteligencia del Ejército Nacional, sería el responsable de estos hechos violentos:

01/07/2016: Dirigió acción terrorista contra tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, municipio de Ocaña, en Norte de Santander, dejando dos militares heridos.

Dirigió acción terrorista contra tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, municipio de Ocaña, en Norte de Santander, dejando dos militares heridos. 15/07/2016: Orientó la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, municipio de Pelaya, Cesar, dejando un policía asesinado por la activación de artefacto explosivo.

Orientó la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, municipio de Pelaya, Cesar, dejando un policía asesinado por la activación de artefacto explosivo. 13/10/2018: Orientó el asesinado de un civil en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander.

El segundo responsable de este hecho fue identificado por la inteligencia del Ejército como Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, de 44 años de edad, quien tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho. Foto: Suministrada a SEMANA.

A su turno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje a los familiares de los soldados que terminaron muertos en este acto terrorista.

“A las familias de nuestros héroes caídos y a los heridos, toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento. Honramos su servicio y su sacrificio por Colombia. Aunque en este año, se han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”, aseguró.

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Seis de los siete uniformados que fueron asesinados en esta acción de terror fueron identificados por el Ejército Nacional como: