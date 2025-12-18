El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque a la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar.

El general responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre este atentado que dejó cuatro militares muertos y al menos otros soldados más heridos, en la noche de este jueves, 18 de diciembre.

Videos del ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y siete heridos

“Lamento y rechazo el cobarde atentado terrorista contra nuestra base militar perpetrado por bandidos del Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN”, dijo inicialmente el oficial.

Cardozo Santamaría también expresó algunas palabras de solidaridad con los solados heridos y las familias de las víctimas que fueron atacadas con drones y explosivos.

Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre. Foto: Suministrada / API

“Con profundo dolor de patria, recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados asesinados y otros más heridos, quienes fueron evacuados a centros médicos de la región. Nuestra solidaridad y total respaldo para ellos y sus familias”, agregó.

Según la Gobernación del Cesar, este hecho dejó al menos 32 soldados heridos. Las autoridades desarrollan una mesa técnica citada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, en la que participan Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica, para tomar decisiones administrativas que contribuyan con la seguridad en la zona.

El general fue enfático en mencionar que tras este violento hostigamiento se desplegaron tropas al lugar del ataque para asegurar la zona y salvaguardar la integridad de la población civil.

“Las unidades del Ejército Nacional de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, mencionó.

Por último, el comandante del Ejército envió un contundente mensaje a los grupos criminales y en especial al ELN, que recientemente realizó un paro armado en todo el territorio nacional.

“Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune. El terrorismo no doblegará la voluntad de los soldados de la Patria”, puntualizó el general Emilio Cardozo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los soldados muertos, al igual que los militares que están siendo atendidos en centros asistenciales de la región, cuyo pronóstico es reservado.