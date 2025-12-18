Cesar

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Tropas del Ejército ya están en el lugar del ataque para salvaguardar la integridad de la población civil.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de diciembre de 2025, 3:43 a. m.
El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque.
El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque. Foto: API / Semana

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque a la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar.

El general responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre este atentado que dejó cuatro militares muertos y al menos otros soldados más heridos, en la noche de este jueves, 18 de diciembre.

Videos del ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y siete heridos

“Lamento y rechazo el cobarde atentado terrorista contra nuestra base militar perpetrado por bandidos del Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN”, dijo inicialmente el oficial.

Cardozo Santamaría también expresó algunas palabras de solidaridad con los solados heridos y las familias de las víctimas que fueron atacadas con drones y explosivos.

Valledupar

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Música

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Nación

Tragedia en Valledupar: abejas africanas atacan a adultos mayores dejando un muerto y 15 heridos

Valledupar

Ataque a bala en Valledupar: una mujer muerta y tres personas heridas, entre ellas, una menor de 14 años

Valledupar

Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

Valledupar

Tragedia en Valledupar: mujer embarazada murió tras recibir descarga eléctrica

Valledupar

Desplome del techo en un gimnasio de Valledupar generó pánico entre las personas que estaban haciendo ejercicio; todo quedó en video

Política

“Nos matamos entre hermanos por venganza o por política”: la respuesta del presidente Petro a críticas por llamar hermanos a guerrilleros del ELN

Cali

Alias Max Max, el sanguinario cabecilla de las disidencias detrás del horror en Buenos Aires, Cauca

Nación

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre.
Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre. Foto: Suministrada / API

“Con profundo dolor de patria, recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados asesinados y otros más heridos, quienes fueron evacuados a centros médicos de la región. Nuestra solidaridad y total respaldo para ellos y sus familias”, agregó.

Según la Gobernación del Cesar, este hecho dejó al menos 32 soldados heridos. Las autoridades desarrollan una mesa técnica citada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, en la que participan Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica, para tomar decisiones administrativas que contribuyan con la seguridad en la zona.

El general fue enfático en mencionar que tras este violento hostigamiento se desplegaron tropas al lugar del ataque para asegurar la zona y salvaguardar la integridad de la población civil.

“Las unidades del Ejército Nacional de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, mencionó.

Por último, el comandante del Ejército envió un contundente mensaje a los grupos criminales y en especial al ELN, que recientemente realizó un paro armado en todo el territorio nacional.

“Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune. El terrorismo no doblegará la voluntad de los soldados de la Patria”, puntualizó el general Emilio Cardozo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los soldados muertos, al igual que los militares que están siendo atendidos en centros asistenciales de la región, cuyo pronóstico es reservado.

Mas de Valledupar

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció tras el violento ataque

General Emilio Cardozo responsabiliza al ELN del violento atentado a base militar El Juncal, en Aguachica, que dejó cuatro soldados muertos

Los hechos se presentaron en la noche de este jueves, 18 de diciembre.

Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y al menos 32 heridos

Rafael Orozco e Israel Romero, los homenajeados en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

Un adulto mayor murió por complicaciones de salud tras el ataque de las abejas.

Tragedia en Valledupar: abejas africanas atacan a adultos mayores dejando un muerto y 15 heridos

Imagen general de Valledupar, Cesar. Foto: Guillermo Torres Reina.

Ataque a bala en Valledupar: una mujer muerta y tres personas heridas, entre ellas, una menor de 14 años

Sitio del accidente de tránsito en Aguachica.

Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

Sandra Paola Arévalo Paz

Tragedia en Valledupar: mujer embarazada murió tras recibir descarga eléctrica

Los hechos se registraron el martes 29 de julio.

Desplome del techo en un gimnasio de Valledupar generó pánico entre las personas que estaban haciendo ejercicio; todo quedó en video

En la grabación, uno de los hombres —vestido con prendas distintas a las vistas en las fotos iniciales— se identifica como integrante del Clan del Golfo y asegura que todo fue parte de una maniobra de distracción.

Autoridades desmienten masacre en Valledupar, donde se había reportado seis personas asesinadas; Clan del Golfo habría realizado un montaje

Masacre / Cadáver

Masacre en Valledupar: seis personas fueron asesinadas en zona rural; esto se sabe

Noticias Destacadas