Ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos y siete heridos

En la noche de este jueves, 18 de diciembre, se reportan ataques con drones y explosivos en la base militar del batallón Ricaurte, ubicada en el corregimiento de El Juncal, en el municipio de Aguachica del departamento del Cesar.

Fuentes militares consultadas por SEMANA revelaron de manera preliminar el saldo de al menos cuatro militares muertos y otros siete soldados gravemente heridos.

Así quedó parte de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar. Foto: Suministrada / API

“En este momento estamos verificando la zona porque hasta hace cinco minutos estaban los hostigamientos con explosivos y ráfagas de fusil”, dijo la fuente a este medio.

Y agregó: “Lo que tenemos es que lanzaron explosivos con drones y también tatucos. Todo está en desarrollo y la información es preliminar”.

La Segunda División del Ejército Nacional emitió un pequeño pronunciamiento donde confirmó la acción terrorista con artefactos explosivos y habló de los heridos.

“Están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región. Una vez tengamos más información se comunicará de manera oficial”, dice la institución militar.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los soldados muertos, al igual que militares que están siendo atendidos en centros asistenciales de la región, donde su pronóstico es reservado.

Las autoridades tienen como principal responsable de este violento ataque al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien recientemente realizó un paro armado en todo el territorio nacional.

Un video revela los momentos posteriores al violento ataque con explosivos en la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14.

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se pronunció en su cuenta personal de X, donde rechazó este violento ataque terrorista y se solidarizó con los solados heridos y las familias de las víctimas.

“Las unidades del Ejército Nacional, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes. Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune. El terrorismo no doblegará la voluntad de los soldados de la Patria”, afirmó.