Últimas fechas de inscripciones: cursos en el SENA para mujeres y nuevo programa de construcción gratuito en Valledupar

La Casa para la Dignidad de la Mujer es una iniciativa del Ministerio de la Igualdad y la Equidad que busca consolidar vínculos entre las mujeres y el Estado. Garantizando las condiciones para que las mujeres en sus diversidades puedan potencializar sus capacidades.

Es por esto que desde el programa abrió la convocatoria a un amplio portafolio de formación complementaria certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la que se incluyen al menos 45 cursos cortos que desarrollarían habilidades en las mujeres de Valledupar.

Los programas que están disponibles incluyen ofertas de manipulación y preparación de alimentos; artesanías, moda y confección; servicios de salud, atención y gestión; informática y marketing digital y gestión ambiental y limpieza.

La inscripción de los ciudadanos estará habilitada durante todo el 2026 y los cursos tienen una duración de un mes y medio aproximadamente. Los ciclos son continuos y estarán disponibles cada curso para 30 mujeres que residan en Valledupar.

Desde el ministerio no esperan que estos estudios de las ciudadanas se conviertan en un simple pasatiempo y un “curso más”, por lo que también ofrecen una ruta de emprendimiento y empleabilidad para quien se sume al programa.

Es una alternativa como paso inicial para aquellas mujeres que desean ingresar al mercado laboral y a oportunidades en alguna de las áreas ofrecidas.

Curso gratuito para formación en construcción en Cesar

El departamento del Cesar vio en septiembre de 2025 la graduación de los jóvenes que estudiaron en el programa “Yo Creo en la Construcción de mi Futuro”. Esta iniciativa no es exclusiva de esta gobernación; el programa también se ha hecho en departamentos como el Valle del Cauca.

Este programa es apoyado por Homecenter y, desde que se creó, se han graduado 800 jóvenes, de los cuales 200 ya se encuentran en fases de vinculación laboral.

Yo Creo en la Construcción de mi Futuro ofrece becas académicas en diplomados técnicos de construcción. Mediante el programa, les posibilita a los jóvenes entre 18 y 28 años acceder a esta formación que les permita tener un primer empleo en este gremio.

Estas becas están disponibles para jóvenes que sean mayores de edad, pero tengan menos de 28 años y hayan cursado hasta noveno grado de bachillerato. Los cupos son limitados y quien esté interesado tiene plazo para inscribirse hasta el 15 de marzo de 2026.