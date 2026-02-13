Valledupar

Últimas fechas de inscripciones: cursos en el SENA para mujeres y nuevo programa de construcción gratuito en Valledupar

Ninguno de los dos apoyos tiene costo y las estrategias están diseñadas para fomentar el empleo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

13 de febrero de 2026, 2:30 p. m.
Dos programas brindan alternativas de estudio a los ciudadanos vallenatos.
Dos programas brindan alternativas de estudio a los ciudadanos vallenatos. Foto: Composición SEMANA | Guillermo Torres - Semana / X: Homecenter

La Casa para la Dignidad de la Mujer es una iniciativa del Ministerio de la Igualdad y la Equidad que busca consolidar vínculos entre las mujeres y el Estado. Garantizando las condiciones para que las mujeres en sus diversidades puedan potencializar sus capacidades.

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Es por esto que desde el programa abrió la convocatoria a un amplio portafolio de formación complementaria certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la que se incluyen al menos 45 cursos cortos que desarrollarían habilidades en las mujeres de Valledupar.

Sena Jornada Nacional de Empleo y Emprendimiento para las Mujeres Desempleo Mujer Incertidumbre Bogota Marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Sena Jornada Nacional de Empleo y Emprendimiento para las Mujeres. Foto: Guillermo Torres /Semana

Los programas que están disponibles incluyen ofertas de manipulación y preparación de alimentos; artesanías, moda y confección; servicios de salud, atención y gestión; informática y marketing digital y gestión ambiental y limpieza.

La inscripción de los ciudadanos estará habilitada durante todo el 2026 y los cursos tienen una duración de un mes y medio aproximadamente. Los ciclos son continuos y estarán disponibles cada curso para 30 mujeres que residan en Valledupar.

Nación

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Nación

Grave denuncia del Ejército en La Guajira: soldado fue secuestrado y torturado en Dibulla: está con pronóstico reservado

Valledupar

Masacre en San Alberto, Cesar: tres personas fueron asesinadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Valledupar

Sur del Cesar en poder de grupos ilegales: homicidios, rentas ilícitas y amenazas

Valledupar

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

Valledupar

Ejército ataca campamento de alias Naín, o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: este es el balance

Valledupar

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

Nación

Cae guerrillero del ELN en el sur del Cesar: así fue la operación de la Policía y el Ejército

Opinión

Hay oro negro en Israel

Opinión

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Desde el ministerio no esperan que estos estudios de las ciudadanas se conviertan en un simple pasatiempo y un “curso más”, por lo que también ofrecen una ruta de emprendimiento y empleabilidad para quien se sume al programa.

Es una alternativa como paso inicial para aquellas mujeres que desean ingresar al mercado laboral y a oportunidades en alguna de las áreas ofrecidas.

Curso gratuito para formación en construcción en Cesar

El departamento del Cesar vio en septiembre de 2025 la graduación de los jóvenes que estudiaron en el programa “Yo Creo en la Construcción de mi Futuro”. Esta iniciativa no es exclusiva de esta gobernación; el programa también se ha hecho en departamentos como el Valle del Cauca.

Icetex anuncia buena noticia para estudiantes que quieren financiar su carrera en 2026: “20.000 cupos nuevos”

Este programa es apoyado por Homecenter y, desde que se creó, se han graduado 800 jóvenes, de los cuales 200 ya se encuentran en fases de vinculación laboral.

x
Sodimac Homecenter ha impulsado esta iniciativa en varios departamentos del país. Foto: X: @Homecenter_co

Yo Creo en la Construcción de mi Futuro ofrece becas académicas en diplomados técnicos de construcción. Mediante el programa, les posibilita a los jóvenes entre 18 y 28 años acceder a esta formación que les permita tener un primer empleo en este gremio.

Estas becas están disponibles para jóvenes que sean mayores de edad, pero tengan menos de 28 años y hayan cursado hasta noveno grado de bachillerato. Los cupos son limitados y quien esté interesado tiene plazo para inscribirse hasta el 15 de marzo de 2026.

Más de Valledupar

x

Últimas fechas de inscripciones: cursos en el SENA para mujeres y nuevo programa de construcción gratuito en Valledupar

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

(Imagen de referencia).

Grave denuncia del Ejército en La Guajira: soldado fue secuestrado y torturado en Dibulla: está con pronóstico reservado

Así quedó la escena después de lo que fue el doble homicidio.

Masacre en San Alberto, Cesar: tres personas fueron asesinadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Integrantes del ELN.

Sur del Cesar en poder de grupos ilegales: homicidios, rentas ilícitas y amenazas

Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, fueron asesinados por el ELN en un ataque con explosivos.

Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, Cesar

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.

Ejército ataca campamento de alias Naín, o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: este es el balance

Cinco personas fueron asesinadas en Maicao. Las autoridades investigan los hechos.

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

El vehículo cayó desde un puente.

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Ataque del ELN contra el batallón El Juncal en Aguachica, Cesar.

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Noticias Destacadas