Educación

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

La entidad anunció el lanzamiento de su primera oferta de formación del año.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 2:51 p. m.
Servicio Nacional de Aprendizaje
Servicio Nacional de Aprendizaje Foto: Semana

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció el lanzamiento de su primera oferta de formación presencial y a distancia de 2026, que contempla los siguientes niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización.

“Esta convocatoria incluye programas alineados con las necesidades actuales del mercado laboral, orientados a fortalecer las competencias de los aprendices, ampliar sus oportunidades de empleabilidad e incentivar el emprendimiento en las distintas regiones del país”, señaló la entidad.

La oferta está dirigida a colombianos y a extranjeros con su situación legal definida que “deseen dignificar sus quehaceres mediante la adquisición de nuevas habilidades, mejorar su perfil profesional y acceder a oportunidades laborales en sectores estratégicos de la economía”.

“Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional.

¿Cómo inscribirse a la oferta del Sena?

La información de los programas ofertados por la entidad estará disponible desde el 29 de enero, el mismo día de apertura de inscripciones, en el portal https://betowa.sena.edu.co​, plataforma en la que los aspirantes pueden adelantar desde ya su registro.

Desde el 29 de enero y hasta el 3 de febrero, las personas interesadas en iniciar su proceso de formación deberán seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a https://betowa.sena.edu.co               
  2. En el apartado ‘Nuestra oferta educativa’, seleccionar la opción ‘Presencial’. 
  3. Utilizar los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento. 
  4. Consultar los programas disponibles y la información detallada de cada uno. 
  5. Para inscribirse, iniciar sesión o registrarse en el aplicativo dando clic en ‘Iniciar sesión’ o ‘Registrarse’ y seguir los pasos indicados.
Esta es una oportunidad única para cientos de personas.
La entidad anunció el lanzamiento de su primera oferta de formación del año. Foto: Sena / Getty Images

Programas con mayor oferta en Colombia

Tecnólogos

  • Análisis y Desarrollo de Software 
  • Gestión Documental 
  • Gestión Contable y de Información Financiera 
  • Sistemas Integrados de Gestión 
  • Gestión Empresarial 
  • Gestión de Negocios y Finanzas 
  • Gestión Administrativa 
  • Gestión Financiera y Crediticia 

Técnicos

  • Sistemas Teleinformáticos 
  • Cocina 
  • Asistencia Administrativa 
  • Integración de Operaciones Logísticas 
  • Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración 
  • Servicio de Restaurante y Bar 
  • Recursos Humanos 
  • Asistencia en Organización de Archivos 
  • Enfermería 
Otros niveles de formación

  • Programas Auxiliares 
  • Cocina 
  • Promotor de Salud 
  • Información Turística 
  • Promoción de Seguridad Alimentaria 
  • Enchapado 
  • Mecánica Industrial 

Programas Operarios

  • Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior 
  • Cuidado Estético de Manos y Pies 
  • Manejo de Maquinaria de Confección Industrial 
  • Procesos de Panadería 
  • Piscicultura 
  • Programas de Profundización Técnica 
  • Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW 
  • Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos 
  • Atención Integral al Paciente Domiciliario 

