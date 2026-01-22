Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció el lanzamiento de su primera oferta de formación presencial y a distancia de 2026, que contempla los siguientes niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización.
“Esta convocatoria incluye programas alineados con las necesidades actuales del mercado laboral, orientados a fortalecer las competencias de los aprendices, ampliar sus oportunidades de empleabilidad e incentivar el emprendimiento en las distintas regiones del país”, señaló la entidad.
La oferta está dirigida a colombianos y a extranjeros con su situación legal definida que “deseen dignificar sus quehaceres mediante la adquisición de nuevas habilidades, mejorar su perfil profesional y acceder a oportunidades laborales en sectores estratégicos de la economía”.
“Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional.
¿Cómo inscribirse a la oferta del Sena?
La información de los programas ofertados por la entidad estará disponible desde el 29 de enero, el mismo día de apertura de inscripciones, en el portal https://betowa.sena.edu.co, plataforma en la que los aspirantes pueden adelantar desde ya su registro.
Desde el 29 de enero y hasta el 3 de febrero, las personas interesadas en iniciar su proceso de formación deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a https://betowa.sena.edu.co
- En el apartado ‘Nuestra oferta educativa’, seleccionar la opción ‘Presencial’.
- Utilizar los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento.
- Consultar los programas disponibles y la información detallada de cada uno.
- Para inscribirse, iniciar sesión o registrarse en el aplicativo dando clic en ‘Iniciar sesión’ o ‘Registrarse’ y seguir los pasos indicados.
Programas con mayor oferta en Colombia
Tecnólogos
- Análisis y Desarrollo de Software
- Gestión Documental
- Gestión Contable y de Información Financiera
- Sistemas Integrados de Gestión
- Gestión Empresarial
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión Administrativa
- Gestión Financiera y Crediticia
Técnicos
- Sistemas Teleinformáticos
- Cocina
- Asistencia Administrativa
- Integración de Operaciones Logísticas
- Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración
- Servicio de Restaurante y Bar
- Recursos Humanos
- Asistencia en Organización de Archivos
- Enfermería
Otros niveles de formación
- Programas Auxiliares
- Cocina
- Promotor de Salud
- Información Turística
- Promoción de Seguridad Alimentaria
- Enchapado
- Mecánica Industrial
Programas Operarios
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior
- Cuidado Estético de Manos y Pies
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial
- Procesos de Panadería
- Piscicultura
- Programas de Profundización Técnica
- Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW
- Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos
- Atención Integral al Paciente Domiciliario