Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció el lanzamiento de su primera oferta de formación presencial y a distancia de 2026, que contempla los siguientes niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización.

“Esta convocatoria incluye programas alineados con las necesidades actuales del mercado laboral, orientados a fortalecer las competencias de los aprendices, ampliar sus oportunidades de empleabilidad e incentivar el emprendimiento en las distintas regiones del país”, señaló la entidad.

La oferta está dirigida a colombianos y a extranjeros con su situación legal definida que “deseen dignificar sus quehaceres mediante la adquisición de nuevas habilidades, mejorar su perfil profesional y acceder a oportunidades laborales en sectores estratégicos de la economía”.

“Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional.

Revelan los cursos del SENA que tienen más empleo en Colombia: listado completo

¿Cómo inscribirse a la oferta del Sena?

La información de los programas ofertados por la entidad estará disponible desde el 29 de enero, el mismo día de apertura de inscripciones, en el portal https://betowa.sena.edu.co​, plataforma en la que los aspirantes pueden adelantar desde ya su registro.

Desde el 29 de enero y hasta el 3 de febrero, las personas interesadas en iniciar su proceso de formación deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a https://betowa.sena.edu.co En el apartado ‘Nuestra oferta educativa’, seleccionar la opción ‘Presencial’. Utilizar los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento. Consultar los programas disponibles y la información detallada de cada uno. Para inscribirse, iniciar sesión o registrarse en el aplicativo dando clic en ‘Iniciar sesión’ o ‘Registrarse’ y seguir los pasos indicados.

La entidad anunció el lanzamiento de su primera oferta de formación del año. Foto: Sena / Getty Images

Programas con mayor oferta en Colombia

Tecnólogos

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión Documental

Gestión Contable y de Información Financiera

Sistemas Integrados de Gestión

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión Administrativa

Gestión Financiera y Crediticia

Técnicos

Sistemas Teleinformáticos

Cocina

Asistencia Administrativa

Integración de Operaciones Logísticas

Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración

Servicio de Restaurante y Bar

Recursos Humanos

Asistencia en Organización de Archivos

Enfermería

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

Otros niveles de formación

Programas Auxiliares

Cocina

Promotor de Salud

Información Turística

Promoción de Seguridad Alimentaria

Enchapado

Mecánica Industrial

Programas Operarios

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior

Cuidado Estético de Manos y Pies

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial

Procesos de Panadería

Piscicultura

Programas de Profundización Técnica

Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW

Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Atención Integral al Paciente Domiciliario