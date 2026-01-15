Revelan los cursos del SENA que tienen más empleo en Colombia: listado completo

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una de las instituciones públicas más importantes del país y clave en el sector educativo, dado que ofrece formación profesional integral, técnica, tecnológica y complementaria, de forma gratuita a trabajadores y jóvenes.

También busca suplir las necesidades de las empresas con mano de obra calificada. Adicional a ello, fomenta el emprendimiento, la innovación y la competitividad, impactando positivamente en la productividad y la calidad de vida.

Estos son los cursos del Sena con mayor entrada en el mercado laboral. Foto: Inspección de la Procuraduría al SENA.

Cada año, el Sena abre las convocatorias para que miles de personas puedan inscribirse en sus cursos y así poder insertarse al mercado laboral o también enriquecer su hoja de vida. Una de las dudas que tienen muchos es respecto a cuáles son los tecnólogos que tienen mayor demanda en el país. Aquí le contamos el listado completo de los cursos.

Tecnólogos del SENA con mayor demanda: estos son los cursos

A través de un video, el SENA compartió cuáles son los tecnólogos que tienen mayor demanda en el mercado laboral:

Dibujo y modelado arquitectónico de ingeniería: este curso permite crear planos en distintos formatos, además de instruir al estudiante para adaptarse a las nuevas tendencias del sector productivo.

Estos son los cursos del Sena con mayor entrada en el mercado laboral. Foto: Cortesía SENA Caldas

Atención prehospitalaria: este curso permite capacitar técnicos en urgencias médicas y asistencia en emergencias, permitiendo el cuidado, estabilización y transporte de pacientes fuera del hospital, cubriendo desde primeros auxilios avanzados hasta soporte vital.

Análisis y desarrollo de software: esta formación tecnológica permite capacitar a los estudiantes para crear aplicaciones informáticas, abarcando desde el análisis de requisitos hasta la implementación y mantenimiento, usando metodologías ágiles y herramientas modernas como JavaScript, React, Java, Spring, PHP y bases de datos.

Gestión contable y financiera: este programa tecnológico forma profesionales para manejar procesos financieros en empresas, cubriendo contabilidad, costos, presupuestos, análisis financiero y uso de software, aplicando Normas Internacionales (NIIF) y herramientas TIC.

Estos son los cursos del Sena con mayor entrada en el mercado laboral. Foto: Getty Images / SENA

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: este curso forma, con varios conocimientos, a estudiantes para que puedan conocer los riesgos o peligros dependiendo de sus labores, que garanticen un buen bienestar laboral.