Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) cuenta con el Programa de Movilidad Escolar (PME), a través del cual apoya el desplazamiento seguro de los estudiantes hacia las instituciones educativas públicas de Bogotá.

A este beneficio pueden acceder alumnos menores de 19 años que vivan a más de dos kilómetros del colegio (para grados 1° a 11° y aceleración), así como estudiantes con discapacidad, o niñas y niños de prejardín, jardín y transición, que vivan a más de un kilómetro.

La Secretaría de Educación definió los procedimientos para garantizar la continuidad en el programa a los estudiantes antiguos beneficiados y facilitar la solicitud de beneficios de movilidad escolar este año:

Continuidad automática: Los estudiantes que tenían el beneficio en 2025 lo mantendrán automáticamente este año, siempre que sigan cumpliendo con los requisitos establecidos. La Secretaría de Educación del Distrito internamente realizará la validación de requisitos y la respectiva asignación del beneficio. No se debe realizar ningún trámite adicional. Estudiantes nuevos: Quienes ingresen por primera vez al sistema educativo oficial del Distrito, posterior a la aceptación del cupo, el aplicativo de prematrícula dispondrá de la opción para solicitar el beneficio de Movilidad Escolar. Solicitud oficial: Los estudiantes antiguos que no han solicitado el beneficio o que lo solicitaron, pero no cumplían las condiciones anteriormente y ahora si las cumplen, deben realizar el proceso de matrícula y, a partir de este mes, acudir a su Dirección Local de Educación - DILE para evaluación de elegibilidad.

Requisitos

Domicilio: Residir de forma permanente en Bogotá. Lugar de residencia: Residir en una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) deficitaria de cupos escolares según el grado del estudiante. Matrícula: Estar matriculado en una institución educativa oficial del Distrito. Jornada: Jornada diurna. Excepción: los estudiantes con discapacidad pueden acceder en jornada nocturna. No aplica fines de semana. Grado: Desde prejardín hasta grado 11° y aceleración. Excepción: los estudiantes con discapacidad sin validación de este requisito. Edad: Menor de 19 años. Excepción: estudiantes con discapacidad. Distancia casa-colegio:

A- Más de 2 km para grados 1° a 11°.

B- Más de 1 km para Pre-Jardín, Jardín y Transición.

C- Para estudiantes con discapacidad: más de 1 km en cualquier grado.