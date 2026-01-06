Educación

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

El ajuste busca equilibrar el tiempo de clases y los periodos de descanso de los estudiantes.



Redacción Educación
6 de enero de 2026, 5:27 p. m.
Las semanas de clase y los periodos de descanso están definidos dentro del calendario académico
Las semanas de clase y los periodos de descanso están definidos dentro del calendario académico

Con la llegada del año escolar 2026 en el horizonte, el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades educativas establecieron un calendario académico actualizado que modifica las fechas de vacaciones y recesos para estudiantes de instituciones educativas oficiales en Colombia.

Estos ajustes forman parte de la planeación institucional que se hace cada año para asegurar el cumplimiento de las rutas educativas y ofrecer certidumbre a los estudiantes, familias y docentes.

A través de la Circular 043 de 2025 y la Resolución 2433 de 2025, el Ministerio y la Secretaría de Educación de Bogotá han oficializado los periodos de clases, descansos y semanas de receso del calendario académico 2026.

Entre los principales cambios se encuentra el reajuste de las fechas del receso de mitad de año, así como la confirmación de los periodos de vacaciones de fin de año y los descansos intermedios previstos en el calendario escolar.

El año escolar para la mayoría de los estudiantes en Colombia comenzará el 26 de enero de 2026, cuando las aulas abran sus puertas tras el receso de fin de año y vacaciones navideñas.

Esta fecha fue definida por la Secretaría de Educación de Bogotá, que sigue las orientaciones nacionales y establece un marco para que otras regiones armonicen sus propios calendarios, teniendo en cuenta las características locales y las necesidades de sus comunidades educativas.

Una vez iniciado el año lectivo, los estudiantes cumplirán con las 40 semanas obligatorias de trabajo escolar, distribuidas en dos semestres, tal como lo exige la normativa educativa vigente.

El primer periodo académico abarcará desde el 26 de enero hasta el 21 de junio de 2026, cerrando de esta forma el primer bloque de actividades educativas.

Tras el primer semestre académico, el calendario escolar establece un período de vacaciones de mitad de año, que irá del 22 de junio al 6 de julio de 2026, antes del reinicio de las clases para el segundo semestre.

¿Por qué la educación financiera siempre llega tarde?

Después de este receso intermedio, las actividades académicas se reanudarán el 6 de julio de 2026, dando paso al segundo semestre del calendario escolar.

Este bloque se extenderá hasta el 29 de noviembre, fecha en la cual se completarán las 40 semanas de clases, marcando el cierre oficial del ciclo escolar 2026 y dando inicio al periodo de vacaciones de fin de año.

La ciudad garantiza un modelo donde la educación es una experiencia continua y accesible desde la primera infancia.
Las autoridades educativas recomiendan consultar los calendarios locales para confirmar fechas específicas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Además de estos períodos principales, el calendario académico de 2026 contempla otras pausas reglamentarias.

Destacan en el calendario la semana de receso estudiantil de octubre, que tradicionalmente coincide con fechas festivas y permite un descanso intermedio adicional para los estudiantes, y las pausas vinculadas a días festivos nacionales, que se integran dentro del año lectivo sin afectar el conteo de semanas académicas.

Joven escapa de Corea del Norte y revela cómo funciona la educación escolar del régimen

Las modificaciones responden a lineamientos de planeación establecidos por el Ministerio de Educación, que orienta a las secretarías territoriales para que configuren sus calendarios académicos respetando la distribución de semanas de clases y descansos, además de los tiempos de formación institucional para docentes.

Este modelo busca asegurar que cada comunidad educativa tenga claridad sobre fechas clave y pueda planificar con antelación eventos académicos, actividades culturales y tiempos de descanso familiar.

