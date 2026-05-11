Ministro Daniel Rojas pidió a la Alcaldía de Bogotá activar la tarifa diferencial en transporte público para universitarios

En la tarde del lunes 11 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, se reunió con la comunidad de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para analizar las problemáticas que se presentaron en los últimos días.

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El MinEducación solicitó, en primer lugar, al distrito y a las entidades de la Alcaldía de Bogotá revisar y poner en vigencia el Acuerdo 615 de 2015 sobre tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes de universidades públicas.

Este acuerdo ordenó crear un descuento especial para estudiantes, según el cual el pasaje tendría un valor máximo equivalente al 70 % de la tarifa normal, es decir, un descuento mínimo del 30 %.

Atendimos la mesa multiestamentaria de @comunidadUPN. Como primera tarea, pedimos al Distrito revisar y poner en vigencia el Acuerdo 615 de 2015 sobre tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes de universidades públicas. Además, garantizaremos desde… pic.twitter.com/lppn8hK1XP — MinEducación (@Mineducacion) May 11, 2026

“La Alcaldía de Bogotá debe poner en vigencia el acuerdo 615 del 2015, que ordena la tarifa diferencial para estudiantes de universidades, instituciones de educación superior públicas en todo el distrito capital. Ese acuerdo está vigente, se firmó en el 2015; ahora mismo hablábamos, diseñemos una ruta, pues la ruta ya está diseñada mediante un acuerdo distrital”, señala el ministro de Educación, Daniel Rojas.

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Por otra parte, el Ministerio de Educación emitió un mensaje para los entes encargados de la ciudad, en el cual les solicita no estigmatizar a los estudiantes de las universidades públicas. Esto, por las confrontaciones de la semana pasada entre fuerzas disponibles de los cuerpos de emergencia y estudiantes de Bogotá.

Junto a esto, reiteró que el aumento del pasaje de TransMilenio a principio del presente año generó una disconformidad entre la planta estudiantil, la cual, según palabras del ministro, debe elegir entre comerse una empanada, sacar sus copias o pagar el costo de transporte diario.

La reunión se da tras las confrontaciones de la semana pasada. Foto: Tránsito Bogotá

“Por eso el último mensaje que quiero dejar es a la administración distrital. Hombre, señor alcalde, señor secretario, no estigmatice a los estudiantes de las universidades públicas de Bogotá; no son vándalos quienes exigen sus derechos, no son vándalos quienes tienen que elegir entre pagar 7.100 pesos todos los días o comerse una empanada o pagar las fotocopias para estudiar”, señala el líder de la cartera.