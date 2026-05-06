Los programas técnicos y tecnológicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúan posicionándose como una opción viable para quienes buscan ingresar al mercado laboral en el menor tiempo posible. Esta educación se centra en la práctica; por ello es tan apetecida por parte de millones de colombianos.

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El SENA abrió una convocatoria con más de 19.000 cupos para programas técnicos y tecnológicos en el país para quienes deseen acceder a este tipo de formación gratuita. Según la entidad, estas iniciativas “amplían el conocimiento, fortalecen competencias analíticas y abren puertas a mayores oportunidades de crecimiento y continuidad académica”.

Los programas disponibles abarcan diferentes áreas del conocimiento, entre ellas sectores industriales, comerciales, tecnológicos y de servicios. Esta diversidad permite que los aspirantes puedan elegir opciones acordes a sus intereses y al perfil laboral que buscan desarrollar. En total, hay 42 programas a los que se puede acceder.

Formación en el SENA, punto de partida para miles de estudiantes que luego pueden continuar su educación en universidades mediante procesos de homologación. Foto: Composición Semana) Universidad Externado de Colombia/ Getty Images/ SENA

Asimismo, se indicó que el proceso de inscripción debe realizarse a través de la plataforma Betowa, con fecha límite hasta el 7 de mayo de 2026.

“La convocatoria está dirigida a la comunidad en general, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres”, mencionó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del SENA.

Los requisitos varían según el tipo de programa. En el caso de los tecnólogos, se exige haber culminado la educación media y haber realizado la prueba Saber 11, mientras que, para tecnológicos, no se requiere haber completado un tecnólogo previamente.

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Además, el proceso puede incluir etapas de selección, como pruebas o validaciones, en función del número de aspirantes inscritos. Esto se debe a que algunos programas tienen alta demanda, lo que requiere mecanismos para asignar los cupos disponibles.

Otro de los aspectos destacados es que la formación ofrecida por el SENA no tiene costo para los estudiantes. Esta característica ha sido uno de los principales factores que ha permitido ampliar el acceso a la educación en diferentes regiones del país.

Foto de referencia de estudiantes del Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) Foto: Foto del Sena suministrada a SEMANA

Adicionalmente, se están ofreciendo 430 cursos complementarios, que irán de 20 a 48 horas, con el fin de profundizar aspectos técnicos o de servicio que forman parte de áreas del conocimiento más grandes.

El modelo educativo del SENA también se enfoca en el aprendizaje práctico, lo que facilita la inserción laboral de los egresados. En muchos casos, los programas incluyen etapas productivas o prácticas en empresas, lo que fortalece la experiencia de los aprendices.

Las autoridades han recomendado a los interesados realizar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos, ya que los cupos son limitados y pueden agotarse rápidamente.