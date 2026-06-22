Gobierno anuncia eliminación de cobro de inscripción y derechos de grado en universidades públicas; estos son los beneficiados

El Ministerio de Educación anunció la eliminación de los costos de la inscripción y en los derechos de grado en las universidades públicas para ciertas poblaciones, en el marco de la implementación de la política de gratuidad.

Esta decisión se suma a la gratuidad en la matrícula en las universidades públicas, que ya completa casi un millón de estudiantes de pregrado beneficiados en el país.

“Juntas, estas iniciativas configuran una apuesta integral para que el dinero deje de ser el motivo por el que un joven no puede ingresar a la universidad o graduarse”, señaló la cartera educativa.

Gratuidad en la inscripción

A través del Decreto 0616 del 17 de junio de 2026, el Ministerio asume el pago de hasta tres derechos de inscripción por aspirante, “permitiendo que quienes cumplen los requisitos puedan postularse a programas de pregrado en instituciones de educación superior públicas del país sin que el costo sea una barrera para participar en el proceso de admisión”.

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La medida está dirigida a jóvenes colombianos de entre 14 y 28 años que pertenezcan al grupo A del Sisbén IV o que hagan parte del censo de comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior, que no cuenten con título profesional universitario y que no se encuentren ni hayan estado matriculados en un programa del nivel profesional en una institución de educación superior.

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben completar un formulario de postulación en línea durante los periodos habilitados por el Ministerio. El sistema valida la información con bases de datos oficiales del Estado y notifica el resultado al correo electrónico registrado por el aspirante.

El Ministerio de Educación anunció la eliminación de los costos de la inscripción y en los derechos de grado en las universidades públicas para ciertas poblaciones, en el marco de la implementación de la política de gratuidad. Foto: guillermo torres-semana

Es importante tener en cuenta que el beneficio cubre únicamente el valor de la inscripción y el ingreso a la institución dependerá de los criterios de selección definidos por cada universidad.

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Gratuidad en los derechos de grado

Con el Decreto 0616 del 17 de junio de 2026, el Gobierno Nacional elimina el costo de los derechos de grado para estudiantes próximos a graduarse de instituciones de educación superior estatales u oficiales.

Podrán acceder a este beneficio quienes tengan entre 14 y 28 años, nacionalidad colombiana y pertenezcan a grupos étnicos (indígenas, Rrom, afrocolombianos, raizales y palenqueros), comunidades campesinas, población con discapacidad, víctimas del conflicto armado o a los grupos A, B o C del Sisbén IV, siempre que no hayan sido beneficiarios de esta gratuidad con anterioridad.

La implementación será progresiva conforme a la disponibilidad presupuestal, y la priorización de los beneficiarios se definirá con base en la vulnerabilidad socioeconómica y el cierre de brechas poblacionales y territoriales.