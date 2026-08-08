Estudie en la Universidad Nacional: ojo a las fechas si quiere entrar a pregrado en el primer semestre del 2027

Cada vez son más los jóvenes que aspiran a la educación formal a través de una universidad, ya sea privada o pública. Esta última se hace atractiva dado que son muchas las instituciones del país manejadas por el Estado, que ofrecen educación de calidad y a bajo costo. Una de ellas es la Universidad Nacional, que cuenta con varios programas de alta calidad y se destaca por aparecer en los primeros lugares en rankings de mejores instituciones dentro del país.

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A seis meses de acabar el 2026, muchos son los estudiantes que se preparan para aspirar para iniciar una carrera universitaria en 2027, por lo que desde ya se están alistando para ello, con los distintos documentos y también con los procesos que deberán surtir.

La citación para presentar el examen de admisión se publicará el 31 de agosto y la prueba será aplicada el 20 de septiembre. Foto: Cortesía Facebook sede Medellín UNAL

Es importante que sepa que los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos para iniciar el proceso, como lo es el pago de los derechos de inscripción, formalizar su registro y estar atentos al cronograma oficial de la institución, que es clave para entrar en las convocatorias.

Estas son las fechas para quienes quieren iniciar su pregrado en el primer semestre del 2027.

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El pago de los derechos de inscripción inició el pasado 6 de julio y se extenderá hasta este miércoles 19 de agosto. Estas fechas también están definidas para completar la formalización de la inscripción. Los derechos de dicha inscripción tienen un valor de 175.000 pesos colombianos, para quienes realicen este trámite en el país.

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional estarán disponibles a partir del 1 de octubre para los aspirantes a pregrado 2027-1. Foto: Jorge Serrato

Posteriormente, la citación para realizar el examen o prueba de admisión se hará el 31 de agosto. Este examen será aplicado el 20 de septiembre y los resultados de la prueba estarán disponibles a partir del 1 de octubre.

Si el resultado de la prueba le da un puntaje habilitante, podrá inscribir el programa curricular de su interés entre el 1 y el 6 de octubre. Tenga en cuenta que los resultados pueden variar sus fechas dependiendo de la carrera que elija.