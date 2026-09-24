Plantean en vivo cuál es una de las falencias del sistema educativo de Colombia: “Le ha faltado esto”

En el panel Diálogo nacional, la educación que necesitan los territorios, en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación: reconstruir la educación, un evento organizado por SEMANA, Gledy María Foliaco Rebolledo, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media de Colombia, planteó cuál es una de las falencias que enfrenta el sistema educativo en el país.

“Yo creo que al sistema educativo colombiano le ha faltado esto: siempre estamos los docentes peleando con el Ministerio [de Educación], el Ministerio con los docentes y los secretarios”, dijo Foliaco.

En tal sentido, la funcionaria enfatizó que es momento de que exista un diálogo más fluido entre todos aquellos que hacen parte de este sector, pensando siempre en la calidad académica de los estudiantes.

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“Lo primero que tenemos que hacer en Colombia es recurrir al diálogo, al encuentro y al caminar juntos en medio de la diferencia. Yo creo que es algo que tenemos que aprender de este sismo. Este sismo tiene algo muy importante que me ha enseñado a mí como persona, como profesional de educación y directivo, y es dialogar, estar siempre unidos, hablando, construyendo juntos, encontrando soluciones juntos, no importa que seamos diferentes”, agregó.

En tal sentido, Foliaco resaltó que, precisamente, ahora, después del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, hay un reto demasiado inmenso que compromete al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales.

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“Tenemos un reto inmenso todos. Las entidades territoriales, el Ministerio de Educación. Les voy a decir porqué. No hay construcciones educativas en grande para la ruralidad desde los años 50 y 60. La movilidad demográfica es real, no la inventamos. Nosotros tenemos fenómenos sociales que nos afectan la ubicación geográfica. Los pueblos se mueven, las personas se mueven, causadas por la violencia, por sismos, y hemos estado impávidos”, señaló Gledy María Foliaco Rebolledo, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media de Colombia.