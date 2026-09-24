“No nos podemos cerrar a la IA, pero hay que saber abordarla para el mercado laboral”: alcalde Carlos Fernando Galán

Durante este 24 de septiembre, se desarrolló el segundo día de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación, organizada por SEMANA y SEMANA Educación, en la que se encontraron varios actores del sector educativo, expertos y líderes empresariales, para discutir algunos de los puntos clave del desarrollo de la educación en el país.

Durante el panel denominado ‘¿Puede Colombia convertirse en un hub regional de talento?’, en el que participó el alcalde Carlos Fernando Galán, se hablaron de algunos de los retos que existen en la capital frente al desarrollo de la educación.

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