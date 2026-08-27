El Gobierno de Abelardo De La Espriella hizo un anuncio importante para el sector educativo. Este miércoles, 26 de agosto, se confirmó, de manera oficial, que Diego Torres será su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

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El Ministerio de Educación se lo confirmó al docente a través de una carta pública, en la que indicó que su nombramiento quedó en firme tras el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, donde el mandatario actual lo designaba para las funciones en la institución.

“De manera atenta, me permito comunicarle que mediante Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, el señor presidente de la República procedió a designarlo como representante ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia”, se lee en el texto.

“En atención a lo anterior, y en nombre del Ministerio de Educación Nacional, nos permitimos remitirle copia del referido Decreto, para su conocimiento y demás fines pertinentes relacionados con el ejercicio de la representación conferida”, agregó.

De igual manera, la entidad exaltó la trayectoria y el trabajo realizado por Torres, indicando que sería una pieza clave para fortalecer las labores entre las autoridades y la Universidad Nacional.

“Para el Ministerio de Educación Nacional es motivo de especial satisfacción contar con su experiencia y trayectoria en el desarrollo de esta importante responsabilidad. Estamos seguros de que sus conocimientos y aportes contribuirán significativamente al fortalecimiento de las labores del Consejo Superior y al cumplimiento de los propósitos misionales de la Universidad Nacional de Colombia”, indicó el Ministerio.

Por último, tras ubicar los decretos específicos que rodearon su designación en el cargo, el docente recibió un mensaje de apoyo y felicitación tras ocupar este cargo de cara a los planes para el sector educativo.

“Reciba nuestras felicitaciones por esta designación y nuestros mejores deseos de éxito en el ejercicio de esta responsabilidad, que constituye una valiosa oportunidad para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la educación superior pública y al desarrollo del país”, concluyó el comunicado oficial.