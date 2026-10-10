Últimos días para inscribirse a los cursos gratis del SENA: ofrece cerca de 40 programas virtuales

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) amplió el plazo de inscripción para su Cuarta Convocatoria Virtual de 2026, que ofrece cerca de 40 programas de formación gratuita en los niveles Técnico y Tecnólogo. Las personas interesadas tendrán hasta el lunes 12 de octubre para registrarse y acceder a estas alternativas educativas.

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La convocatoria está dirigida a quienes buscan adquirir nuevas habilidades y fortalecer su perfil profesional en diferentes áreas. Entre los programas disponibles se encuentran Desarrollo Publicitario, Integración de Contenidos Digitales, Gestión Eficiente de la Energía y Asesoría Comercial, opciones relacionadas con distintos sectores del mercado laboral.

Las personas que estén interesadas y todavía no hayan realizado el proceso podrán inscribirse a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co, donde podrán consultar la oferta académica y los detalles de cada programa. La ampliación del plazo brinda una oportunidad adicional para quienes no alcanzaron a completar el registro dentro de las fechas iniciales

#SomosNoticia Extendimos el plazo para que pueda consultar la oferta y elegir un programa para inscribirse a la IV Convocatoria de Formación Virtual. 👉 Consulte toda la información aquí https://t.co/CCMNWHPfDz #EstudiaEnElSENA https://t.co/UycMLR4pOR — SENA (@SENAComunica) October 10, 2026

Una de las principales ventajas de esta convocatoria es su modalidad virtual, que permite desarrollar el proceso de aprendizaje sin tener que asistir presencialmente a un centro de formación. Esta alternativa facilita el acceso a la educación para personas que trabajan, viven lejos de las sedes del SENA o necesitan mayor flexibilidad para organizar sus horarios y cumplir con sus responsabilidades diarias.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria gratuita?

Para realizar la inscripción, los interesados deben ingresar a betowa.sena.edu.co y seleccionar la opción ‘Formación Virtual’. Luego, pueden utilizar los filtros para elegir el nivel educativo y el área de conocimiento de su preferencia, revisar los requisitos y verificar la disponibilidad de cupos. Quienes ya tengan una cuenta podrán acceder con sus credenciales, mientras que los nuevos usuarios deberán registrarse con su documento de identidad y seguir las instrucciones de la plataforma hasta completar el proceso.

Es importante tener en cuenta que todos los programas de esta convocatoria son gratuitos. Antes de formalizar la inscripción, se recomienda consultar las características, la duración y los requisitos de cada alternativa, así como el nivel de formación ofrecido.