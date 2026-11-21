El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) formalizó la entrega de 1.000 millones de pesos destinados a financiar cuatro iniciativas ganadoras de la Convocatoria Especial de Subvenciones para la Recuperación Territorial 2026.

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Los proyectos seleccionados por la entidad recibirán hasta 250 millones de pesos a través del Programa Expertos Internacionales para atender las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en los departamentos más impactados: Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

“Cuando la academia, el Estado y las empresas unen esfuerzos, generamos oportunidades que transforman vidas”, señaló Richard Caicedo, presidente del Icetex.

Las iniciativas participantes en esta convocatoria reúnen a instituciones de educación superior, expertos internacionales, empresas y gobiernos territoriales en lo que el Instituto explicó como un modelo de ‘contrapartida y resiliencia’.

Estos son los cuatro proyectos seleccionados:

El proyecto Puentes, liderado por la Universidad de Manizales, busca beneficiar a los estudiantes de educación superior en Caldas, Risaralda y Valle del Cauca mediante la identificación de sus problemáticas tras la emergencia y el diseño de estrategias puntuales para evitar la deserción.

El proyecto Semillas Glocales es liderado por la Universidad Tecnológica de Pereira y busca beneficiar a los pequeños negocios y actores productivos del Eje Cafetero afectados por la tragedia. El objetivo de este es resolver sus necesidades operativas inmediatas, fortalecer sus capacidades comerciales y facilitar su conexión con nuevos mercados.

El proyecto Volver al Centro es liderado por la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira y planea beneficiar a comerciantes, vecinos y autoridades locales del sector Calles Vivas con el diseño e implementación de soluciones conjuntas para reactivar la actividad comercial y social de este sector urbano afectado por el terremoto.

Finalmente, el proyecto liderado por la Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva) tiene como población beneficiaria a las pequeñas empresas y emprendimientos turísticos del norte, centro y sur del Valle del Cauca. A través de esta iniciativa se implementarán herramientas tecnológicas y comerciales para modernizar la oferta turística de esta región y abrir nuevas oportunidades de negocio.

“Cuando la academia, el Estado y las empresas unen esfuerzos, generamos oportunidades que transforman vidas”, señaló Richard Caicedo, presidente del ICETEX. Foto: ICETEX

Ayudas financieras directas para estudiantes

Además del anuncio sobre la financiación de estos proyectos, el Icetex extendió el plazo de postulación para la línea especial de crédito ‘Gente Milagro’ hasta el 19 de febrero de 2027.

Esta línea de financiación tendrá una tasa de interés preferencial fijada en el IPC más siete puntos (IPC + 7) y funcionará con el pago del 30 % durante la época de estudios y el 70% restante al graduarse.

Para aplicar a esta línea, los estudiantes deben pertenecer al censo oficial de damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o ser residentes o admitidos en Instituciones de Educación Superior (IES) de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Cabe señalar que todos los trámites ante el Icetex son completamente gratuitos y no requieren de ningún intermediario ni tramitador.