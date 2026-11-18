Dos universidades colombianas consiguieron destacarse en el panorama internacional de la educación superior gracias a su desempeño en sostenibilidad. Así lo reveló la edición 2027 del QS World University Rankings: Sustainability, una clasificación que mide el compromiso de las instituciones académicas con el cuidado ambiental, el impacto social y las buenas prácticas de gobernanza.

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El listado, publicado por QS Quacquarelli Symonds, reúne cerca de 2.000 universidades de 107 países y territorios, lo que representa una mayor participación frente a la edición anterior.

En esta oportunidad, la Universidad de Lund, en Suecia, conservó el primer lugar por segundo año consecutivo. El segundo puesto fue para ETH Zurich, mientras que la Universidad de Toronto completó los tres primeros lugares.

En América Latina y el Caribe, alrededor de 150 instituciones lograron ingresar a la clasificación. Brasil lideró la representación regional con 36 universidades, seguido por Chile, con 22, y México, con 21.

Además, la Universidae de São Paulo se convirtió en la institución latinoamericana mejor ubicada, al alcanzar el puesto 62 a nivel mundial.

En el caso de Colombia, dos universidades consiguieron entrar entre las 20 instituciones más sostenibles de América Latina. La Universidad de los Andes obtuvo el noveno lugar regional y se ubicó en la posición 346 del mundo, convirtiéndose en la colombiana mejor posicionada en esta edición.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia alcanzó el puesto 16 en América Latina y la casilla 509 en la clasificación global.

Aunque ambas instituciones aparecen entre las destacadas de la región, otra universidad colombiana también consiguió figurar en el listado: la Pontifica Universidad Javeriana, que ocupó el lugar 24 regional y el 627 mundial.

Jessica Turner, directora ejecutiva de QS, explicó que esta clasificación busca motivar a las instituciones académicas a reconocer su responsabilidad frente a los desafíos ambientales y sociales.

“El QS World University Rankings: Sustainability busca incentivar a las instituciones de educación superior de todo el mundo a tener en cuenta su impacto social y ambiental”, señaló la directiva.

La metodología del estudio contempla tres grandes componentes: impacto social, impacto ambiental y gobernanza. Los dos primeros representan el 45% de la calificación, respectivamente, mientras que el último equivale al 10%.

En el bloque social se analizan aspectos como igualdad, empleabilidad, bienestar, educación e intercambio de conocimientos. Por otro lado, la evaluación ambiental tiene en cuenta la investigación, la formación y las prácticas relacionadas con la sostenibilidad.

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Finalmente, la gobernanza mide elementos como transparencia, ética institucional, contratación y toma de decisiones. Estos criterios permiten conocer qué tan comprometidas están las universidad con una gestión responsable.

Para Turner, el crecimiento de la participación latinoamericana demuestra el interés de las instituciones por medir sus avances y fortalecer sus compromisos. En Colombia, los resultados de Los Andes y la Universidad Nacional representan un reconocimiento a sus esfuerzos en este campo.