“Esta medida no significa despidos masivos”: rector del Externado se refirió a la situación financiera de la universidad

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra, se refirió a la situación financiera de la universidad luego de la decisión del Consejo Directivo de reducir su planta de personal.

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“He de ser enfático en que esta medida no significa bajo ninguna circunstancia el despido masivo de docentes o colaboradores”, explicó Parra a través de su cuenta de X.

Parra señaló que la decisión del Consejo Directivo fue la de aprobar un plan de ajuste gradual y a largo plazo en función del número de estudiantes.

Este plan empezará con la no ocupación de cargos vacantes, es decir que algunos puestos presupuestado y previstos dentro de la universidad que aún no se ocupan permanecerán sin ser cubiertos.

“El redimensionamiento de la planta de personal se ejecutará a lo largo de tres años y con el cumplimiento absoluto de las normas legales, estatutarias y del estatuto profesoral, que resulten aplicables a cada caso”, señala el comunicado de la decisión del Consejo Directivo, con fecha del 9 de noviembre de 2026.

“Recuerden ustedes que contamos con uno de los respaldos patrimoniales más sólidos dentro de las instituciones de educación superior en nuestro país. Además, contamos con liquidez y solvencia suficientes para asegurar nuestra estabilidad y cumplir a cabalidad con todos nuestros compromisos”, enfatizó Parra.

¿Por qué se tomó la decisión de ajustar la plantilla?

La medida, aprobada por unanimidad por el Consejo, se tomó para enfrentar el déficit operacional que enfrenta la institución desde 2017.

La universidad contrató una firma experta para que revisara la situación financiera de la institución.

“Si bien se identifica un pequeño aumento en los ingresos, persiste un mayor crecimiento en la estructura de costos representada principalmente en la planta de personal, que no resulta proporcional al número de estudiantes”, explicó el boletín del Consejo Directivo respecto al informe de la firma experta.

La revisión de la estructura de personal se dio después de tomar diferentes medidas de reducción del gasto y de presupuestos austeros que no resultaron suficientes para evitar este plan de ajuste.