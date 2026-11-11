¿Más años en el colegio? Proyecto aprobado en primer debate propone cambios en la educación colombiana

La educación obligatoria en Colombia podría extenderse hasta los 17 años e incluir tres años de preescolar y la totalidad del bachillerato. Esa es la propuesta de un proyecto que superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que ahora continuará su trámite legislativo.

Calendario escolar 2027 en Bogotá: esta es la fecha en la que regresarán a clases los estudiantes de colegios públicos

La iniciativa, que tiene como ponente al representante por Cundinamarca Daniel Bernal, plantea modificar las edades y los niveles educativos establecidos actualmente en la Constitución. De aprobarse, la educación obligatoria pasaría de 10 a 14 años: comenzaría a los 3 años y se extendería hasta los 17.

El proyecto debe superar el control político. Foto: Getty Images

Uno de los argumentos presentados durante la discusión fue la cantidad de estudiantes que no logra completar su formación escolar. Según las cifras expuestas en el debate, de cada 100 alumnos que comenzaron primero de primaria en 2013, solo 55 llegaron a grado once en 2023.

El dato pone el foco en la educación media, etapa en la que los estudiantes cursan los dos últimos grados antes de obtener el título de bachiller.

“La educación está estancada en la educación media”, afirmó Bernal, quien advirtió que “muchos se quedan en el camino y no logran terminar su bachillerato”.

Actualmente, el artículo 67 de la Constitución establece la obligatoriedad de la educación entre los 5 y los 15 años, con un año de preescolar y nueve de educación básica. El proyecto busca ampliar ese periodo para incluir dos años adicionales de preescolar y los grados décimo y once.

“Es decir, que nuestros niños y jóvenes tengan garantizados tres años de preescolar, nueve de educación básica y dos de educación media”, explicó el representante durante la presentación de la propuesta.

Maribel Castro Flórez asume el liderazgo del Icfes en encargo del Ministerio de Educación

Bernal sostuvo que el cambio permitiría ampliar la garantía de acceso desde la primera infancia y cubrir también la etapa final del colegio.

“Con esta propuesta buscamos que más niños y jóvenes puedan acceder a la educación desde pequeños y continuar sus estudios hasta terminar grado once”, señaló.

Modificaciones al sistema escolar colombiano. Foto: Getty Images

La iniciativa también se relaciona con la posibilidad de que más jóvenes accedan a la educación superior. El congresista ha planteado extender el modelo de Ciudad Universitaria de Funza a las provincias de Cundinamarca, con programas ajustados a las necesidades de cada territorio.

Luego de su aprobación en primer debate, el proyecto pasará a la plenaria de la Cámara. Por tratarse de una reforma constitucional, deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en norma.