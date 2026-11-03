Educar para la vida real: este es el modelo con el que Innova Schools va más allá de las aulas

En Colombia, solo el 29 % de los estudiantes de 15 años alcanzó el nivel 2 o superior en matemáticas en las pruebas Pisa 2025, el umbral mínimo de competencia definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

La educación enfrenta el reto de preparar a los estudiantes para un mundo que cambia: esta es la apuesta de Innova Schools

El resultado vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los aprendizajes fundamentales y, al mismo tiempo, la capacidad de utilizarlos.

Con este enfoque, Innova Schools, red internacional de colegios privados que ofrece educación desde preescolar hasta bachillerato y sigue un enfoque pedagógico orientado a estándares globales, desarrolla desde hace 15 años un modelo que integra la solidez académica, el desarrollo socioemocional y el bienestar como parte de una misma experiencia.

Su propuesta pone al estudiante en el centro del aprendizaje para que niños, niñas y jóvenes no solo adquieran conocimientos, sino que los construyan con otros, los conecten con situaciones y retos de la vida y avancen de acuerdo con sus necesidades y ritmos.

Innova Schools es una red internacional de colegios privados. Foto: Innova Schools

Esa visión se traduce en situaciones concretas del aula. Una de ellas es la organización de los estudiantes en mesas en flor, un escenario de trabajo colaborativo en el que cada integrante asume un rol, intercambia ideas y avanza hacia un objetivo común. Mientras aprenden, los estudiantes desarrollan habilidades como la escucha activa, la formulación de preguntas, la argumentación, la toma de decisiones y la responsabilidad compartida.

El modelo parte, además, del reconocimiento de que cada estudiante aprende de manera diferente. Identificar en qué punto del proceso se encuentra permite acompañarlo, ajustar la enseñanza y mantener altas expectativas sobre sus capacidades. Quienes requieren mayor apoyo pueden recibirlo en grupos pequeños y mediante planes pedagógicos orientados a favorecer su avance.

En esta experiencia, aprender también es una oportunidad para ser. El desarrollo socioemocional se construye en las vivencias cotidianas, en espacios seguros basados en el respeto y la confianza. El docente cumple allí un papel central: guía, despierta la curiosidad y acompaña la construcción de lo aprendido. Desde esta mirada, la manera en que enseña también forma.

La apuesta de la red busca, además, que más familias y estudiantes puedan acceder a una educación diferente y asequible, en la que la escuela ofrezca lo necesario para aprender, desarrollarse y poner en práctica lo aprendido.

Estos principios se reúnen en el Sello Innova, que comprende la solidez académica, la colaboración, la innovación, el liderazgo con integridad, el bienestar y un atributo propio.

Desde esta perspectiva, qué aprenden los estudiantes, cómo lo aprenden y qué pueden hacer con ello forman parte de un mismo proceso: una educación que busca trascender el aula y conectar el aprendizaje escolar con los desafíos de la vida real.