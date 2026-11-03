Con un nuevo campus en Bogotá, la Universidad Cooperativa de Colombia le apuesta a la educación y el desarrollo regional

¿Qué representa el nuevo edificio en Bogotá dentro de la visión y el proyecto institucional de la Universidad?

JOSÉ LUIS SANDOVAL: La esencia del Plan de Desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia parte de una convicción: hacer región es hacer país. La universidad se conecta globalmente y reconoce en cada campus un faro regional, en cada estudiante una promesa para su familia, en cada profesor un agente de cambio, en cada investigación una oportunidad para responder a las necesidades del territorio y en cada alianza un puente hacia el progreso compartido. Esta visión se concreta en una institución multicampus, cooperativa y solidaria, que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, la investigación, la innovación social, la sostenibilidad y la movilidad social.

Universidad Cooperativa de Colombia construye nueva sede de $111.000 millones

El nuevo edificio es una apuesta de futuro por una educación pertinente, innovadora, inclusiva y sostenible, en sintonía con las transformaciones de la ciudad, el país y el mundo. Busca fortalecer el aprendizaje y el bienestar, impulsar la investigación y la conexión con el territorio, y proyectar hacia 2030 una institución integrada y sostenible, con liderazgo regional y global. Es una inversión en las personas y en la capacidad de la educación para transformar territorios.

José Luis Sandoval Duque, director de la seccional Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. Foto: Universidad Cooperativa de Colombia / API

¿Cómo busca la universidad que estos espacios transformen la experiencia de estudiantes, docentes, investigadores y aliados?

J.S.: El edificio reúne aulas, áreas de coworking, laboratorios, Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (Crai), librería, cafeterías y gimnasio, en un entorno moderno y flexible.

Abarca programas de pregrado y posgrado, formación continua, investigación, consultoría y relacionamiento con el sector productivo y otros actores de la ciudad. Estos ambientes facilitarán la creatividad, la innovación y la interacción, claves para la competitividad personal y empresarial.

¿Cómo se conecta esta nueva infraestructura en Bogotá con el propósito de generar oportunidades y aportar al desarrollo de los territorios?

J.S.: La misión de la universidad incluye fortalecer las comunidades y fomentar la sostenibilidad ambiental, social y económica de las personas y organizaciones de la región y el país. El edificio busca impulsar proyectos educativos, fortalecer las capacidades competitivas de organizaciones públicas y privadas y promover el trabajo articulado con gobiernos, gremios y otras organizaciones.

También busca acompañar proyectos de emprendimiento. Esto se apoya en el equipo humano de la universidad y en expertos de diversas áreas que pueden integrarse desde otros territorios mediante la estructura multicampus.

¿Cómo puede la educación superior convertirse en un motor de desarrollo económico, social y territorial en Colombia a través de estos proyectos?

J.S.: Proyectos como este generan un impacto directo en la economía local y regional durante su construcción. También apoyan la educación a lo largo de la vida y fortalecen las organizaciones mediante el mejoramiento competitivo de su talento humano, la consultoría y el apoyo empresarial.

Además, transmiten confianza en la ciudad y el país y en la capacidad de la universidad para contribuir al desarrollo económico y social.

El edificio contará con espacios diversos que aportarán al desarrollo de habilidades de os estudiantes. Foto: Universidad Cooperativa de Colombia / API

El nuevo edificio contempla espacios para la investigación, la innovación y la interacción con distintos actores. ¿Qué oportunidades puede abrir para empresas, organizaciones, comunidades y entidades públicas y cómo se traducirá esto en soluciones para las necesidades del país?

J.S.: En la Universidad Cooperativa de Colombia promovemos la investigación centrada en resolver problemas que impactan a las organizaciones públicas y privadas. En la construcción se incluyeron espacios para trabajar juntos, aprovechar oportunidades y mejorar las capacidades de todos los sectores.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, ventilación natural y reutilización de agua lluvia. ¿Qué impacto tendrá en términos ambientales?

J.S.: Llevamos mucho tiempo trabajando en procesos de ecosostenibilidad, convencidos de nuestra capacidad de aportar a la ciudad, al país y al planeta, al punto de obtener reconocimientos y certificaciones al respecto.

Esta construcción aprovechó las experiencias adquiridas y mantuvo esa vocación. Por eso, monitoreamos y seguiremos haciendo seguimiento permanente al cumplimiento de todos los estándares ligados al manejo ambiental, para demostrar a la ciudadanía, en nuestra rendición de cuentas, resultados que con seguridad serán positivos.

¿Qué futuro imagina para la educación superior y para las nuevas generaciones que se están formando en Colombia con este nuevo espacio?

J.S.: La educación en el mundo y en Colombia enfrenta grandes retos por las transformaciones competitivas, que exigen ajustar los programas, y por las expectativas de las nuevas generaciones, que buscan formación flexible, competencias de aplicación rápida y respuestas dinámicas a las necesidades de las organizaciones y la sociedad.

Esto implica ofrecer programas técnicos profesionales, tecnológicos, de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, además de espacios para desarrollar competencias puntuales en nuevas tecnologías. Los cambios demográficos también generan la necesidad de espacios para quienes deseen continuar sus estudios a lo largo de la vida.

Esto es lo que busca la Universidad Cooperativa de Colombia con esta construcción, que demuestra confianza en el potencial de desarrollo de la ciudad, la región y el país, y en la capacidad de la educación para contribuir a su desarrollo.