Universidad colombiana entre las cuatro organizaciones del mundo reconocidas por su excelencia tecnológica

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) fue reconocida con el HubSpot Impact Award 2025 – Platform Excellence, uno de los galardones más importantes que entrega HubSpot a nivel global. Este premio distingue a las organizaciones que alcanzan la excelencia en el uso estratégico de la plataforma tecnológica para fortalecer sus procesos y ofrecer experiencias más efectivas, humanas y personalizadas a sus comunidades.

De acuerdo con HubSpot Latinoamérica, la Universidad Cooperativa de Colombia fue una de las cuatro instituciones seleccionadas en el mundo por su desempeño sobresaliente en la integración e implementación de la herramienta, consolidándose como un referente de transformación digital en el sector educativo.

El reconocimiento fue entregado durante un encuentro especial entre el equipo de HubSpot Latinoamérica, Grows (partner estratégico de la plataforma) y las directivas de la universidad, realizado en las instalaciones de HubSpot.

La rectora de la UCC, Maritza Rondón Rangel, celebró el reconocimiento como un reflejo de la articulación entre personas, tecnología y cultura organizacional:

“He participado en la implementación de 34 sistemas de información, y este ha sido el único que se desarrolló sin tropiezos. Eso demuestra que ningún proyecto funciona sin una relación personal. HubSpot nos ofreció una plataforma, y Grows nos brindó acompañamiento, conocimiento y confianza. Este también es un caso de éxito para la UCC”, señaló.

Durante la ceremonia, Daniel Cabrera, gerente para Latinoamérica del Segmento Corporativo en HubSpot, destacó la visión institucional de la UCC y su liderazgo en el proceso de adopción tecnológica:

“Tuve el placer de acompañar a Óscar Alvarado, director nacional de Mercadeo, desde las etapas más tempranas de este proyecto. El liderazgo institucional fue un factor crítico para facilitar el cambio y consolidar una cultura de innovación”, afirmó Cabrera.

Por su parte, Andrea Alvarado, gerente general de Grows, resaltó la planificación y coherencia estratégica de la universidad como factores clave del éxito: