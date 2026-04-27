¿Cuáles son las líneas de crédito que ofrece ICETEX para financiar la universidad?

El Icetex es una de las entidades financieras más importantes del país. Esta facilita el acceso y la permanencia en la educación superior, especialmente para estudiantes de bajos recursos, mediante créditos educativos con tasas bajas y líneas de financiación flexibles. Actúa como un motor de movilidad social, permitiendo que miles de jóvenes accedan a universidades privadas y técnicas, superando barreras económicas.

Aunque cada vez son más los jóvenes que buscan becas y oportunidades para no costear su educación, lo cierto es que muchos otros optan por adquirir un crédito para costear su carrera, llegando a endeudarse para poder estudiar. Quienes tienen las dudas respecto a cuáles son las líneas de crédito que actualmente ofrece la entidad, acá le contamos cuáles son.

Icetex ofrece tres líneas de crédito para pregrado que se ajustan a la capacidad de pago de los estudiantes durante y después de sus estudios. Foto: Banco Unión

La entidad indica que si usted quiere estudiar un pregrado y hace parte de los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede acceder a las distintas líneas.

La primera que ofrecen es el plan flexible mediano plazo Tú Eliges 30%. En este se prioriza a que el estudiante pague poco durante su etapa universitaria con un crédito a mediano plazo.

Mientras estudia, se pagará el 30% del valor que financie. Luego, en la época de amortización empezará a pagar el otro 70%. En este plan, la tasa de interés es del IPC+9, que es el 1,15% a mes vencido, correspondiente a un 14,67 %.

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La segunda línea es el plan equilibrio mediano plazo Tu Eliges 60%. En este se podrá equilibrar sus aportes para que no deba pagar una gran suma cuando termine de estudiar.

Miles de jóvenes en Colombia acceden a la educación superior gracias a los planes de financiación flexible del Icetex. Foto: Adobe Stock

La tasa de interés es del IPC + 7 %, que equivale al 0,99 % a mes vencido, correspondiente a una tasa del 12,56 % efectiva anual,

Cuando esté estudiando pagará el 60%, mientras en la etapa de amortización será del 40%. Indican que se pueden hacer pagos anticipados o abonos a capital en cualquier momento.

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Otra de las que tiene el Icetex es el plan ágil corto plazo Tu Eliges 100%. En esta prevalece la rapidez para pagar la totalidad financiada.

Se paga el 100% del crédito en etapa de estudios. Tiene una tasa de interés del IPC + 7%, lo que equivale al 0,99 % a mes vencido, correspondiente a una tasa del 12,56 % efectiva anual.

El plan Tú Eliges 30% del Icetex permite pagar una menor cuota durante la carrera y diferir la mayor parte del crédito al periodo de amortización. Foto: Adobe Stock