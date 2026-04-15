Nuevo alivio para endeudados con el Icetex: miles de estudiantes no pagarán intereses por varios meses

El Icetex es una de las entidades más importantes en el país si se habla de financiación de la educación, pues facilita el acceso a la educación superior mediante créditos educativos, subsidiando tasas y condonando deuda para estudiantes de bajos recursos. Funciona como una herramienta de movilidad social que ha beneficiado a más de 5,8 millones de personas, permitiendo financiar matrículas y sostenimiento.

Pese a que son miles los estudiantes que han logrado pagar sus créditos, lo cierto es que hay una gran porción de ellos que ven mayores complejidades a la hora de sanearlos en la etapa de amortización e inevitablemente entran en mora con la entidad. Por ello, son frecuentes las jornadas de alivios económicos que lanzan para acompañar a quienes tienen dificultades en el pago.

Esta es la medida que cobijará a miles de estudiantes. Foto: SEMANA

Recientemente, el Icetex anunció una nueva jornada de alivios. Aseguró que recientemente el Gobierno nacional desembolsó al instituto 100.000 millones de pesos que serán destinados para cubrir durante tres meses (abril, mayo y junio) la tasa de interés en los créditos educativos de 170 mil estudiantes que ya se encuentran en la etapa final del pago de su financiación.

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Es decir, los beneficiados en sus créditos tendrán una liquidación en los mismos con una tasa de interés del IPC + 0 puntos durante los meses mencionados. A partir del mes de julio de 2026, los intereses en sus créditos retornarán a su liquidación de acuerdo con la tasa de contratación.

Esto es lo que debe saber sobre el beneficio. Foto: Colprensa

“Una vez aplicados los recursos asignados para tal fin, a partir del mes de julio de 2026 la liquidación de los intereses de estos 170 mil créditos retornará a la tasa de contratación pactada al inicio del crédito, que dependerá de la línea de crédito escogida por los estudiantes y cuyas tasas oscilan entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %”, indicó la entidad.

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La medida compensará a algunos estudiantes que se vieron afectados por la suspensión del subsidio a la tasa de interés, la cual se generó en el primer semestre de 2025 y cuyo efecto fue la subida en las cuotas de varios créditos.

No deberán pagar los intereses por varios meses. Foto: Eve - stock.adobe.com