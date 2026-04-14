En Colombia, el calendario académico del sistema público vuelve a verse interrumpido por una jornada de movilización convocada por el gremio docente. La medida se da por las diferencias del magisterio en la gestión del Gobierno Nacional en materia de salud.

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El sistema educativo colombiano, que es un servicio público regulado por el Estado, integra instituciones oficiales y privadas bajo la supervisión del Ministerio de Educación.

La organización anunció un cese de actividades de 24 horas en todo el país, lo que implica la suspensión de clases en colegios públicos. Este plantón se llevará a cabo “en todo el territorio nacional”, tal como lo señala la convocatoria del gremio.

Miembros de Fecode entraron en paro nacional para manifestar su inconformidad por los cambios en la prestación de los servicios de salud. Foto: Mariano Vimos / Colprensa

La jornada de movilizaciones en distintas ciudades, con puntos de concentración definidos en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, afectará a los más de 6.7 millones de niños y jóvenes que reciben educación básica y media en el país.

Cómo funcionan los colegios privados en este contexto

Aunque los colegios privados hacen parte del sistema educativo y están regulados por el Estado, su funcionamiento depende de recursos propios (principalmente pagos de matrícula y pensiones) y de una administración independiente.

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Esto implica que los colegios privados no están obligados a acogerse a paros sindicales del sector público, ya que sus docentes no hacen parte de la planta estatal. Además, el vínculo laboral en estas instituciones se rige por contratos privados, lo que limita la participación en este tipo de convocatorias.

Sin embargo, el colegio también puede decidir si realiza clases o no. En anteriores oportunidades, entidades privadas han suspendido sus actividades debido a las consecuencias en la movilidad que traen consigo las manifestaciones; por ello, lo más recomendable es que consulte con la institución directamente cómo va a funcionar la institución en cuestión.

Paro de maestros este miércoles 15 de abril. Foto: Composición SEMANA | Colprensa / Suministrada a Semana

¿Por qué se dará el paro nacional este 15 de abril?

El cese de actividades tiene motivaciones específicas. El magisterio busca resolver los siguientes puntos: