Paro nacional de maestros: puntos de concentración en las marchas de Fecode este miércoles 15 de abril

Desde hace más de un mes, Fecode anunció el paro nacional que vivirá el país este miércoles 15 de abril. El sindicato reveló que esta jornada de manifestaciones se realizará en rechazo a la implementación del sistema de salud que han tenido los docentes y sus familiares desde hace 23 meses por decisión del Gobierno nacional.

Paro nacional de maestros el 15 de abril: “Tomaríamos acciones mucho más contundentes”, dice vocero de Fecode en SEMANA

Líderes del sindicato le confirmaron a SEMANA los puntos exactos de las principales ciudades del país en los que se llevarán a cabo las movilizaciones este miércoles.

Medellín

Punto de concentración: Sede Adida

Sede Adida Hora: 10:00 a. m.

Barranquilla

Punto de concentración: Alcaldía de Soledad

Alcaldía de Soledad Hora: 8:00 a. m.

Bucaramanga

Punto de concentración: Carrera 27, Puerta del Sol

Carrera 27, Puerta del Sol Hora: 8:30 a. m.

Cali

Punto de concentración: Estación del Ferrocarril

Estación del Ferrocarril Hora: 9:00 a. m.

Bogotá

Punto de concentración: Parque Nacional

Parque Nacional Hora: 9:00 a. m.

En la entrevista del líder Willy Carmona con SEMANA, el miembro del Comité Ejecutivo de Fecode reveló que se espera el apoyo de los docentes de todas las ciudades y las cabeceras municipales. Ciudades como Valledupar se sumarán a pesar de los acuerdos obtenidos por una manifestación motivada por diferentes problemáticas.

Más protestas en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá advirtió que el 14 de abril de 2026 la capital del país tendrá otra jornada de manifestaciones por motivos completamente distintos al paro de maestros.

🔴 EN VIVO | Paro nacional por predial, ¿por qué no se levanta si “ya hay acuerdo”?

Con el fin de que la ciudadanía no tenga contratiempos y no se vea afectada en su movilidad ante las concentraciones de los diferentes frentes, publicó la agenda de los bloqueos para que puedan planificar sus recorridos con anticipación.

Además, las autoridades distritales acompañarán las jornadas con los diferentes equipos de gestoras y gestores de diálogo social y derechos humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica.

La Secretaría Distrital de Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo. Foto: Secretaría de Gobierno

Manifestaciones el martes, 14 de abril

Plantón: “No queremos un violador, ni una universidad cómplice”

“No queremos un violador, ni una universidad cómplice” Hora: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Punto de concentración: Universidad Católica Luis Amigó – avenida Suba # 128A - 51 – Localidad de Suba

La Secretaría especificó que el lunes hubo tres plantones. El primero en la localidad de Kennedy por la movilidad del sector; en La Candelaria se concentraron las y los trabajadores del sector salud y, por último, en la Universidad Pedagógica Nacional con una manifestación denominada “La Leco se mueve”.

Ante estas novedades, las autoridades le recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y consultar las actualizaciones en los canales digitales de la Secretaría de Gobierno.