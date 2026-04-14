🔴 EN VIVO | Paro Nacional por predial: esto dicen los líderes campesinos ante la reunión con Benedetti

Colombia completa su sexto día de protestas a causa del alza en el impuesto predial del país. A pesar de que se han anunciado supuestos acuerdos con los manifestantes por parte de las autoridades, se mantienen algunos bloqueos en varios puntos del país.

Paro nacional por predial bloquea 14 vías principales este lunes: estas son las carreteras con manifestaciones

Las manifestaciones de este martes, 14 de abril, son complementarias al Paro Nacional que se viene realizando en la última semana. Los ciudadanos alegan que el alza en el impuesto les va a terminar quitando su predio al no poder pagar el impuesto del mismo.

Siga aquí el minuto a minuto de las protestas:

10:00 a. m.: Inicia reunión para levantar el paro: “El acuerdo ya está, hoy se levanta el paro”

"El acuerdo ya está, hoy se levanta el paro": Libardo Mantilla, líder de los campesinos en Lebrija. En la Gobernación de Santander se firmaría los compromisos pactados antes de la reunión con el ministro del Interior, Armando Benedetti #MañanasBlu pic.twitter.com/IYvHXyo5ei — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 14, 2026

9:30 a.m.: Siguen los bloqueos en Santander

Los manifestantes señalan que, hasta que no se haga oficial el acuerdo entre los voceros de la manifestación y las autoridades, el paro no se levanta en el país.

7:00 a. m.: Ministro del Interior anunció viaje a Bucaramanga

“Hoy viajo a Bucaramanga para reunirme con varios alcaldes y buscar soluciones para levantar el paro. Vamos a revisar algunos casos puntuales en zonas y municipios y mediar para que todo se solucione hoy en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Putumayo. La competencia de esa misma revisión la tienen los directorios regionales del IGAC”, anunció Armando Bennedetti a través de su red social X.

6:30 a. m.: Protestas en Bucaramanga

Los manifestantes permanecen en el bloqueo de la vía Lebrija, que conecta a Bucaramanga con el aeropuerto internacional Palonegro.