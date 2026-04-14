“Se levanta el paro en Santander y en Norte de Santander”: Armando Benedetti, ministro del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el paro de campesinos llegó a su fin este martes, 14 de marzo, luego de una conversación del Gobierno nacional con la Gobernación de Santander y los mandatarios locales. La manifestación dejó millonarias pérdidas en ese departamento y Norte de Santander.

“Se levanta el paro en Santander y en Norte de Santander. De la mano del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional”, dijo el alto funcionario a través de su cuenta de X, luego de su cita con los alcaldes afectados con la protesta.

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El pacto consistió en que el Ejecutivo hará gestiones para ajustar los avalúos catastrales en cada una de las poblaciones afectadas en Santander, la principal demanda de las personas que bloquearon las vías. También se harán mesas técnicas con los mandatarios locales y los voceros de la manifestación, entre otros puntos.

El gobernador de Santander también confirmó el avance de la negociación e indicó que la normalidad volverá a la región, luego de seis días de bloqueos que generaron graves afectaciones a la comunidad. Las pérdidas diarias se llegaron a cuantificar en 120.000 millones de pesos.

Reunión del gobernador de Santander con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Gobernación de Santander.

“Ante el Ministerio del Interior presentamos los acuerdos construidos con comunidades, alcaldes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), con soluciones claras frente a los avalúos catastrales. Como garante, haré seguimiento al cumplimiento de estos compromisos”, dijo el mandatario regional.

Luego de este anuncio, los protestantes dieron apertura total a la carretera que conecta a los municipios de Girón y Lebrija, una de las vías más neurálgicas de esa zona del país que estuvo cerrada para llamar la atención de las autoridades. Paralelamente, se irá recuperando la movilidad en el departamento, según detalló el gobernador Díaz.

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En medio de las tensiones generadas entre Petro y los alcaldes del departamento, el Gobierno resaltó la disposición de diálogo: “Destacamos la voluntad de diálogo para encontrar soluciones y poner fin a las protestas“, dijo el ministro del Interior.